Фальшивые сотрудники архангельского "Горгаза" приговорены к исправительным работам

Октябрьским районным судом г. Архангельска вынесен приговор в отношении группы лиц, которые в течении длительного времени совершали по предварительному сговору хищение имущества граждан, путем обмана, в том числе с причинением значительного ущерба (ч. 1,2 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что с 2016 по 2018 гг. шестеро обвиняемых на территории Архангельской области продавали пенсионерам детекторы загрязнителей воздуха «Спасатель-М» и «Спасатель-01» по завышенным ценам, при этом использовали удостоверения работников, которые выдавали за удостоверения «Горгаза», а для придания сходства с сотрудниками указанной службы использовали сигнальные жилеты, а также газоанализаторы, посредством которых создавали видимость проверки квартир на предмет утечки газа.

Также обвиняемые, осознавая, что лица пожилого возраста имеют повышенную социальную ответственность, сообщали им, что установка детекторов загрязнителей воздуха является обязательной, и, в случае последующего выявления факта эксплуатации газового оборудования в доме в отсутствие указанных детекторов, будут приняты меры к обязанию их установки и наложении значительного штрафа.

Всего обвиняемые обманули пенсионеров на общую сумму около 800 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимые вину признали.

Приговором суда двоим злоумышленникам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 3 месяцев до 3 лет, которое на основании ст. 53.1 УК РФ заменено на принудительные работы на те же сроки с удержанием из заработка 10 % в доход государства, остальным участникам группы назначено наказание в виде исправительных работ на сроки от 1 года 1 месяца до 1 года 9 месяцев с удержанием из заработка 5% в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.