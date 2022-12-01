В Коноше обнаружен липовый охранник женского пола

Коношский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновной жительницу п. Коноша в приобретении, хранении и использовании поддельного свидетельства о профессии рабочего (ч.3 ст. 327 УК РФ).
Установлено, что в летний период 2022 года осужденная приобрела без фактического прохождения обучения свидетельство о профессии рабочего с внесенными в него фиктивными сведениями об обучении на курсах профессиональной подготовки и сдаче квалификационного экзамена с установлением квалификации «частный охранник» в одном из профессиональных образовательных учреждений г. Вологда.
Указанный документ она хранила по месту своего жительства, а в августе 2022 года предъявила его инспектору отделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Архангельской области для получения удостоверения частного охранника с целью осуществления в дальнейшем трудовой деятельности в охранном предприятии, однако об этом стало известно сотрудникам правоохранительных органов.
Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 3 месяцев ограничения свободы.
Приговор вступил в законную силу.