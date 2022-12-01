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В Коноше обнаружен липовый охранник женского пола

Коношский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновной жительницу п. Коноша в приобретении, хранении и использовании поддельного свидетельства о профессии рабочего (ч.3 ст. 327 УК РФ). 

Установлено, что в летний период 2022 года осужденная приобрела без фактического прохождения обучения свидетельство о профессии рабочего с внесенными в него фиктивными сведениями об обучении на курсах профессиональной подготовки и сдаче квалификационного экзамена с установлением квалификации «частный охранник» в одном из профессиональных образовательных учреждений г. Вологда. 

Указанный документ она хранила по месту своего жительства, а в  августе 2022 года предъявила его инспектору отделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Архангельской области для получения удостоверения частного охранника с целью осуществления в дальнейшем трудовой деятельности в охранном предприятии, однако об этом стало известно сотрудникам правоохранительных органов.

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 3 месяцев ограничения свободы. 

Приговор вступил в законную силу.

22 декабрь 09:19 | : Скандалы

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