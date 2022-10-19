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В Северодвинске признаны недействительными дипломы о высшем образовании

Северодвинским городским судом Архангельской области удовлетворены исковые заявления прокуратуры о признании двух дипломов о высшем образовании недействительными.

Поводом для направления заявлений в суд послужило установление фактов дачи и получения взяток за успешную сдачу государственных экзаменов, предоставление готовых вариантов выпускных квалификационных работ, внесение в систему антиплагиата ложных сведений.

За совершение указанных преступлений преподаватель высшего учебного заведения осуждена к наказанию в виде лишения свободы условно.

Решениями суда дипломы признаны недействительными, на бывших студентов возложена обязанность передать оригиналы дипломов в высшее учебное заведение, которое обязано исключить запись о них в учетных документах, с последующим уничтожением дипломов.

05 декабрь 11:15 | : Скандалы

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