В Северодвинске признаны недействительными дипломы о высшем образовании

Северодвинским городским судом Архангельской области удовлетворены исковые заявления прокуратуры о признании двух дипломов о высшем образовании недействительными.
Поводом для направления заявлений в суд послужило установление фактов дачи и получения взяток за успешную сдачу государственных экзаменов, предоставление готовых вариантов выпускных квалификационных работ, внесение в систему антиплагиата ложных сведений.
За совершение указанных преступлений преподаватель высшего учебного заведения осуждена к наказанию в виде лишения свободы условно.
Решениями суда дипломы признаны недействительными, на бывших студентов возложена обязанность передать оригиналы дипломов в высшее учебное заведение, которое обязано исключить запись о них в учетных документах, с последующим уничтожением дипломов.