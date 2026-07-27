В Вельске снимают Ленина

В смысле, снимают скульптуру с постамента, что стоит на площади Революции (см. фото). Пока неизвестно, насовсем снимают, или почистить облюбованную птицами лысину.

Историческая справка:

В Вельске статуя Ленина (по всей стране стояли копии идола) была разрушена поздним вечером 13 марта 1992 года.

После долгих поисков местные коммунисты нашли бронзовую фигуру Ленина в полный рост, созданную известным скульптором Георгием Васильевичем Неродой (1895–1983).

Эта скульптура находилась в небольшом городе Онеге на севере Архангельской области, куда была передана в конце 1980-х годов в дар от Архангельска. Местные власти согласились передать эту бронзовую статую в Вельск, и 5 декабря 1997 года, с разрешения вельских властей, бронзовый Ленин был установлен на прежнем гранитном постаменте, оставшемся от взорванной статуи.