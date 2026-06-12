Дмитрий Морев предрек маймаксанской школе большое будущее

Школа №55 в Маймаксе станет по-настоящему интерактивной. Сегодня там провели совещание на объекте капремонта, чтобы оценить перспективы готовности к 1 сентября. Слово главе администрации Архангельска:

- Подрядчик выполняет отделку, кровельные работы, замену инженерных сетей. К объекту подходим комплексно. По моей просьбе к работам подключилась компания РВК, которая заменяет свои сети у здания. Теперь и внутренняя разводка, и наружные сети будут приведены в порядок, чтобы школа прослужила ещё многие десятилетия.

На встрече сверили планы с советником губернатора Сергеем Пивковым. Задача одна - открыть школу вовремя. К новому учебному году закупили оборудование для медиацентра и зала Памяти. В школе появится современное пространство для патриотического воспитания, где будут храниться уникальные экспонаты музея. Также приобретена спецмебель для кабинетов физики и химии, рельсовые системы и интерактивные панели для 10 классов.

Напомню, в этом году капитальный ремонт охватывает 8 школ и 2 детских сада. Школа №55 - один из крупнейших объектов. Стоимость работ здесь более 70 млн руб. Здание 1972 года постройки давно нуждалось в обновлении. После ремонта ребята вернутся в светлые, уютные кабинеты, где будет комфортно учиться.



