Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев предрек маймаксанской школе большое будущее

Школа №55 в Маймаксе станет по-настоящему интерактивной. Сегодня там провели совещание на объекте капремонта, чтобы оценить перспективы готовности к 1 сентября. Слово главе администрации Архангельска:

- Подрядчик выполняет отделку, кровельные работы, замену инженерных сетей. К объекту подходим комплексно. По моей просьбе к работам подключилась компания РВК, которая заменяет свои сети у здания. Теперь и внутренняя разводка, и наружные сети будут приведены в порядок, чтобы школа прослужила ещё многие десятилетия. 

На встрече сверили планы с советником губернатора Сергеем Пивковым. Задача одна - открыть школу вовремя. К новому учебному году закупили оборудование для медиацентра и зала Памяти. В школе появится современное пространство для патриотического воспитания, где будут храниться уникальные экспонаты музея. Также приобретена спецмебель для кабинетов физики и химии, рельсовые системы и интерактивные панели для 10 классов. 

 Напомню, в этом году капитальный ремонт охватывает 8 школ и 2 детских сада. Школа №55 - один из крупнейших объектов. Стоимость работ здесь более 70 млн руб. Здание 1972 года постройки давно нуждалось в обновлении. После ремонта ребята вернутся в светлые, уютные кабинеты, где будет комфортно учиться.


22 июль 15:19 | : Политика / Экономика

Главные новости


Курс на комфорт. Депутаты АрхГорДумы за неделю
У Архангельска появился свой миллиардер

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (256)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20