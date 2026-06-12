Народный фронт проводит всероссийский онлайн-опрос медицинских работников

Народный фронт запустил всероссийский онлайн-опрос медицинских работников, чтобы оценить условия труда и удовлетворенность профессией. Его результаты помогут найти проблемы в здравоохранении и предложить конкретные решения с учётом мнения специалистов, а также будут представлены руководству страны.

Исследование проходит на платформе “Народный контроль” в рамках ежегодного мониторинга и поможет подготовить предложения для органов власти. Участие в опросе принимают врачи, средний и младший персонал по всей России, включая новые и приграничные регионы. Исследование проводится с 21 июля по 4 августа с промежуточным подведением итогов 28 июля. Принять участие в опросе можно по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/MEDRABOTNIK . Ответы принимаются анонимно, а все данные будут использованы исключительно в обобщенном виде.

В рамках опроса Народный фронт уделяет особое внимание ключевым аспектам повседневной работы медицинских работников. Это уровень заработной платы и соотношение доходов с региональными показателями, фактическая нагрузка и совмещение функций, в том числе выполнение обязанностей врачей средним персоналом, обеспеченность кадрами и ресурсами медицинских организаций. Отдельный блок вопросов посвящен качеству и эффективности медицинских информационных систем, уровню цифровизации и влиянию МИС на рабочие процессы.

В числе приоритетных тем, анализируемых Народным фронтом, – условия труда, оснащенность рабочих мест, состояние зданий учреждений, необходимость ремонта, а также вопросы безопасности медицинских работников, включая случаи угроз со стороны пациентов. Помимо этого, особое внимание уделяется форматам проведения профилактических осмотров и мерам по формированию ответственного отношения граждан к своему здоровью.