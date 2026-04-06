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"Все тип-топ". Сенатор Иван Новиков передает из Армении

Сегодня в Армении проходят парламентские выборы. В составе миссии наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (МПА СНГ) один из членов российской делегации сенатор от Архангельской области, член Комитета Совета Федерации по международным делам, член Президиума Регионального политсовета «Единой России» Иван Новиков.

На 101 мандат претендуют 16 политических блоков и два партийных альянса, выдвинувшие в общей сложности более 2 тысяч кандидатов. По всей стране открыто более двух тысяч избирательных участков, на которых смогут проголосовать почти 2,5 миллиона граждан Армении.

 «Конкуренция высокая, поэтому и явка ожидается высокой. Мы видим, что люди пришли голосовать сразу, как открылись участки, — прокомментировал сенатор, — На данном этапе голосование проходит спокойно. Мы наблюдаем образование очередей, думаю, это связано с тем, что местная система автоматизированной проверки личности работает, на мой взгляд, медленно».

 Наблюдатели от МПА СНГ побывали на открытии участков, где сейчас продолжают свою работу. Всего в миссии задействовано порядка 120 человек из стран Содружества. От российского парламента в качестве наблюдателей аккредитованы 6 человек.

 Иван Новиков также отметил необычную для российского наблюдателя процедуру голосования: «Каждой партии выделен свой бюллетень, в котором указаны её название и полученный при жеребьёвке порядковый номер. Избирателю нужно выбрать бюллетень одной из партий или альянса и положить его в специальный конверт с отрезанным углом. Через отверстие на бюллетень наклеят специальную марку, а затем конверт можно опустить в ящик для голосования».

 Сенатор подчеркнул, что миссия работает строго в соответствии с международными стандартами наблюдения за выборами, среди основных принципов — нейтральность и беспристрастность. «Поэтому я сегодня воздержусь от каких-либо оценок избирательного процесса в целом, хотя мне есть что сказать», — добавил он.

 Все выводы, а также предварительные результаты голосования станут известны завтра, 8 июня 2026 года.


07 июнь 23:00 | : Политика

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