Игорь Арсентьев услышал горожан и изменил автобусный маршрут №8

Глава Северодвинска в своем паблике ВК:

- На основании обращений жителей, касающихся транспортной доступности в районе улиц Юбилейной и Коммунальной, и с учетом замечаний пассажиров, которые были оперативно зафиксированы специалистами муниципального центра управления с помощью системы «Инцидент Менеджмент», принято решение о внесении изменений в работу автобусного маршрута №8.

 С 11 февраля 2026 года вводится временная корректировка движения в обратном направлении по рабочим дням.

 Суть изменений:
 После остановки ТЦ «О’Мега» автобус будет сворачивать на улицу Юбилейную и следовать до круговой развязки на пересечении с улицей Коммунальной. На этом участке добавляются две новые остановки: «Приозерный» и «ул. Коммунальная»

 Данная схема будет действовать только в часы пик:
 · Утром: с 7:20 до 8:20
 · Вечером: с 17:00 до 18:00

 Полный список остановок маршрута № 8 в обратном направлении в указанное время будет следующим:

 ул. Заводская → ТЦ «О’Мега» → Приозерный → ул. Коммунальная → Приозерный → ЖК «Нордика» → далее по обычной схеме движения.

 Это решение направлено на повышение комфорта жителей прилегающего района и работающих горожан. Мы благодарим вас за активную обратную связь и будем внимательно следить за работой маршрута в новом режиме.

07 февраль 09:59 | : Политика / Экономика

