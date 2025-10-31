Вверх
Как изменится наша жизнь с Нового года

Изменения коснутся, в частности, сферы финансов, армии и соцподдержки. Версия ТАСС.

Финансы

  • МРОТ будет повышен до 27 093 рублей.
  • На всей территории России начнет действовать эксперимент по добровольной уплате самозанятыми взносов на социальное страхование. Это позволит им оформлять оплачиваемый больничный.
  • После принятия поправок в закон "О налоговых органах Российской Федерации" ФНС получит полномочия проводить оценку финансового состояния бизнеса. Всего методика устанавливает для компаний 55 критериев, а для ИП - 31.
  • Перечень признаков мошеннических операций будет увеличен Банком России с 6 до 12.

Армия

  • Начнет действовать круглогодичный призыв в армию. В течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии.

Пенсии

  • Страховые пенсии по старости и работающих, и неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,6%. Индексация затронет и стоимость пенсионных баллов, и фиксированные выплаты к пенсии.
  • Период ухода за ребенком до 1,5 лет полностью включат в страховой стаж родителя для каждого ребенка без ранее действовавших ограничений. Ранее засчитывалось суммарно не более шести лет, что эквивалентно уходу максимум за четырьмя детьми.
  • Будет сохранен ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на уровне 270 месяцев (22,5 года).

Социальная поддержка

  • Для семей с невысоким доходом будет введена новая семейная налоговая выплата - возврат части уплаченного НДФЛ за предыдущий год. Расчет будет производиться ФНС на основе данных о доходах и налогах семьи.
  • Регионы получат дополнительную помощь на лечение граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими редкими (орфанными) заболеваниями.

Туризм

  • Для заселения в гостиницу можно будет использовать водительское удостоверение. Подписано постановление о внесении соответствующих изменений в несколько нормативных актов, касающихся постановки граждан на регистрационный учет.

Профессии

  • Заработает новый общероссийский классификатор профессий и должностей. Всего в новом списке - 5 597 профессий рабочих (в алфавитном порядке - от авербандщика до юстировщика оптических приборов) и 4 338 должностей служащих (от агента до юриста). Среди новых профессий и должностей - коуч, спа-менеджер, копирайтер, SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту, инженер по 3D-печати, ландшафтный дизайнер, лейаут-артист, специалист по корпоративной социальной политике.

 

27 декабрь 14:27 | : Политика / Экономика

