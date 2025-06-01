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В списке кандидатов в губернаторы Поморья появилась еще одна красавица

И это Наталья Сорокина.

Вчера «Зеленая альтернатива» (есть такая партия!) утвердила ее кандидатуру на партийной конференции, проходившей в гостинице «Двина». Сегодня соответствующие документы будут переданы в региональный избирком.

О ней известно, что она бывшая жена депутата АрхГорДумы Сергея Сорокина, мать двоих ребятишек, имеет два диплома о высшем образовании и увлекается благотворительностью. Вполне себе «портфолио» для такой партии.

Теперь в списке кандидатов на высший пост в Архангельской области две красавицы и четыре красавца. Ждем развития событий…

25 июнь 08:36 | : Политика

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