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Архангельская область продвигает проекты совместно с Узбекистаном

На выставке «ИННОПРОМ» в Узбекистане проходит встреча представителей Архангельской области с коллегами из Навоийской области. В рамках мероприятия планируется подписание соглашения о взаимодействии между регионами. Подробности от издания «Регион 29»;

- Александр Цыбульский выражает уверенность в том, что соглашение станет основой для реализации совместных проектов. Подтверждением этому являются конкретные результаты практической работы.

Так, Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат наладил сотрудничество с узбекской компанией Uzbekistan Hydrogen Peroxide. Первая партия специально произведённой 60%-ной перекиси водорода успешно доставлена на комбинат. Сейчас стоит задача организовать прямые поставки без посредников, чтобы оптимизировать логистику.

Кроме того, обсуждаются планы локализации производства теплообменных элементов для ТЭС на базе компании «СМК Альтернатива» в Навоийской области.

— Убеждён, что сегодняшняя встреча даст старт новым проектам, — отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

28 апрель 11:43 | : Политика / Экономика

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