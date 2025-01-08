Дмитрий Морев вместе с весной пришел в детский сад "Подснежник"

Впечатлениями от увиденного и планами, как сделать счастливое детство ещё счастливей, поделился градоначальник Архангельска:

- По сложившейся традиции в преддверии праздника Весны посещаю детские сады. Здесь трудятся женские коллективы. Поездки совмещаются с рабочими моментами: с большим вниманием вникаю в профессиональные вопросы, которыми делятся сотрудники, беру на контроль потребности детских садов, охотно участвую в экскурсиях.

Сегодня побывал в «Центре развития ребёнка - детском саду № 173 «Подснежник». Это второй по величине детсад Архангельска. В нём воспитывается более 600 мальчиков и девочек – у 100 из них папы сейчас находятся в зоне специальной военной операции. В честь героев СВО здесь создали музей, посвящённой подвигу наших бойцов.

В «Подснежнике» сложился профессиональный коллектив. Здесь трудится 150 сотрудников, среди которых педагоги, воспитатели, психологи, логопеды, музыкальные работники, инструкторы. Учреждению есть чем гордиться. На его базе работает бассейн, изостудия и цифровой класс, есть соляная комната и свой шахматный клуб, детская модельная школа по созданию одежды.

За последние годы мы подняли на должный уровень систему дошкольного образования Архангельска. Это и проекты по капитальному ремонту ранее не задействованных третьих этажей детских садов: из 21 учреждения в 13 спроектировали помещения для допобразования. Из городского бюджета на эти цели было выделено около 60 миллионов рублей.

За пять лет в городе построено семь детских садов, в процессе строительства находится ещё один – за счёт частных средств – в центре города, два будут также возведены с привлечением бизнеса и переданы в собственность муниципалитета. Так мы сокращаем очереди в дошкольные учреждения, которые сегодня практически отсутствуют.

В этом году мы впервые входим в нацпроект – начинаем капитально ремонтировать городские детсады. Первый из них – «Ветерок» - уже прошёл конкурсные процедуры, подрядчик определён. В планах ещё десять.

Поздравляю с наступающим весенним праздником всех педагогов дошкольного и школьного образования, всех жительниц Архангельска! Желаю успехов, вдохновения, прекрасных воспитанников и весеннего настроения.



