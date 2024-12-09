"Единая Россия" объявила Всероссийский конкурс школьных музеев

В рамках реализации партийного проекта "Историческая Память" в 2025 году "Единая Россия" проводит масштабный Всероссийский конкурс музеев общеобразовательных организаций "Знать, чтобы помнить"! Ранее об этом заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на заседании оргкомитета "Наша Победа".



Конкурс направлен на поддержку и развитие музейного дела в общеобразовательных учреждениях, сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма у подрастающего поколения.



Призовой фонд конкурса предусматривает выплаты победителям в размере от 200 до 500 тысяч рублей в зависимости от категории.



«В прошлом году участниками конкурса стали 1400 музеев школ и вузов из 81 региона, имеющих экспозиции, посвященные землякам-участникам СВО. Впервые в конкурсе приняли участие 50 высших учебных заведений. Победителями федерального этапа стали 90 музеев. В этом году рассчитываем на такое же активное и заинтересованное участие сельских и городских музеев школ, учреждений дополнительного образования, вузов», — сказал секретарь Генсовета Единой России Владимир Якушев.



На региональном этапе федерального конкурса «Единой России» среди школьных музеев уже стартовал прием заявок.



Победителей конкурса «Знать, чтобы помнить» определят в 2 номинациях: «Лучший школьный городской музей» и «Лучший школьный сельский музей». В этом году конкурс приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Победы.



Для сбора заявок и их оценки сформирована региональная экспертная комиссия. Оценивают представленные на конкурс работы по трёхбалльной шкале на соответствие содержания работы музея тематике, целям и задачам Конкурса, эстетику и качество художественного оформления экспозиции, выставки, творческий подход к созданию конкурсных работ, оригинальный, авторский формат представления информации.



Порядок подачи заявок:



Образовательным организациям, на базе которых функционируют музеи, необходимо направить заявку в адрес Регионального организационного комитета до 20 апреля 2025 года по электронной почте: info@arkhangelsk.er.ru



Приглашаем образовательные организации принять активное участие в конкурсе и продемонстрировать достижения в области сохранения исторического наследия!



Подробная информация о конкурсе в закрепленном к посту Положении. https://vk.com/doc949322157_685521109?hash=bvVJzkqs7vMHvpgu368ATCnt0tgo3liMDPlYbo8cH4L&dl=UqO4dWmXHrZXcEz5EN3pYklpxLprdcb7d1VPGSfrDXP

(фото с https://www.herson.kp.ru)