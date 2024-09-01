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Дмитрий Морев: "В приоритете - безопасность детских учреждений"

Рассказывает глава Архангельска:

- 48 млн рублей мы направили на совершенствование систем безопасности школ и детских садов Архангельска.

 Само время диктует новые требования к антитеррористической защищённости объектов образования, а конкретные мероприятия прописаны в постановлении правительства России.

 Именно на эти цели Архангельск получил из областного бюджета 46,8 млн рублей, еще 1,2 млн рублей мы выделили из городской казны. Модернизация инфраструктуры безопасности запланирована в 12 школах и 15 детских садах.

 В 6 школах и 15 садиках устанавливаем охранную сигнализацию, в 4 школах и 6 садиках – видеонаблюдение, в 4 школах и 1 дошкольном учреждении появится система контроля управления доступом. Также в 3 школах устанавливаем освещение. Сейчас проводим закупочные процедуры, определяемся с надежными подрядчиками.

 Современное оснащение мы предусматриваем и в тех школах, где проводим капитальный ремонт: безопасность детей – самая важная из задач.

30 сентябрь 13:43 | : Политика

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