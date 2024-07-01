Глава Северодвинска о решении проблемы парковок во дворах

Игорь Арсентьев ответил на чаяния северодвинских автомобилистов:

- Двор большой, а машину поставить негде: проблема актуальна для жителей многих северодвинских домов .



Решить её помогает региональный проект «Комфортное Поморье». Сразу две инициативные группы подали заявку ещё в прошлом году. В этом сезоне пришло время для реализации их идей.

Парковка рядом с домами №15 и 19 на улице Карла Маркса сможет вместить 10 автомобилей, а та, что ближе к дому № 17 на проспекте Труда, рассчитана на 12 мест.



Сейчас идут подготовительные работы: экскаватор выравнивает площадку, а рабочие расставляют бортовой камень. Потом сформируют щебёночное основание и уложат эко-плитку. Она ажурная, что позволяет не скапливаться воде. При этом её можно легко заменить или демонтировать для ремонта сетей, а потом вернуть на место.



Инициативная группа жителей может получить для реализации своих идей до 1,5 миллиона рублей. А специалисты комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации Северодвинска проконсультируют по телефону: 8 (900) 915-16-16. Поспешите с заявками в проект «Комфортное Поморье» - время есть до 1 октября.



