Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Глава Северодвинска о решении проблемы парковок во дворах

Игорь Арсентьев ответил на чаяния северодвинских автомобилистов:

- Двор большой, а машину поставить негде: проблема актуальна для жителей многих северодвинских домов .

 Решить её помогает региональный проект «Комфортное Поморье». Сразу две инициативные группы подали заявку ещё в прошлом году. В этом сезоне пришло время для реализации их идей.
 Парковка рядом с домами №15 и 19 на улице Карла Маркса сможет вместить 10 автомобилей, а та, что ближе к дому № 17 на проспекте Труда, рассчитана на 12 мест.

 Сейчас идут подготовительные работы: экскаватор выравнивает площадку, а рабочие расставляют бортовой камень. Потом сформируют щебёночное основание и уложат эко-плитку. Она ажурная, что позволяет не скапливаться воде. При этом её можно легко заменить или демонтировать для ремонта сетей, а потом вернуть на место.

 Инициативная группа жителей может получить для реализации своих идей до 1,5 миллиона рублей. А специалисты комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации Северодвинска проконсультируют по телефону: 8 (900) 915-16-16. Поспешите с заявками в проект «Комфортное Поморье» - время есть до 1 октября.


25 август 12:08 | : Политика / Экономика

Главные новости


Гудим-Левкович: «Нашему рембату Илон Маск обзавидовался»
Форшмак и другие

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (269)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20