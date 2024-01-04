Глава Северодвинска вник в проблемы жителей улиц Новая и Коммунальная

Встреча и диалог с горожанами прошли конструктивно.

Игорь Арсентьев:



- Обозначу основные итоги встречи:



- арендатор, который планирует строить магазин на улице Новой, должен организовать заезд с улицы Новой на улицу Коммунальную в грунтово-щебёночном исполнении;



- строительный мусор, который мы увидели сегодня на арендуемом участке, должен быть вывезен. До получения разрешения на строительство никаких подготовительных работ на участке вестись не должно;



- поручение комитету ЖКХ, ТиС – выполнить работы по очистке дренажной канавы;



- выполнить замену светильников на опорах по улице Коммунальной на светодиодные;



- вынести на комиссию по безопасности дорожного движения вопрос об организации нерегулируемого пешеходного перехода через улицу Новую. Это предложение жителей полностью поддерживаю.



