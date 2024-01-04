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Глава Северодвинска вник в проблемы жителей улиц Новая и Коммунальная

Встреча и диалог с горожанами прошли конструктивно.

Игорь Арсентьев:

 - Обозначу основные итоги встречи:

 - арендатор, который планирует строить магазин на улице Новой, должен организовать заезд с улицы Новой на улицу Коммунальную в грунтово-щебёночном исполнении;

 - строительный мусор, который мы увидели сегодня на арендуемом участке, должен быть вывезен. До получения разрешения на строительство никаких подготовительных работ на участке вестись не должно;

 - поручение комитету ЖКХ, ТиС – выполнить работы по очистке дренажной канавы;

 - выполнить замену светильников на опорах по улице Коммунальной на светодиодные;

 - вынести на комиссию по безопасности дорожного движения вопрос об организации нерегулируемого пешеходного перехода через улицу Новую. Это предложение жителей полностью поддерживаю.


08 июнь 08:49 | : Политика

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