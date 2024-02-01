Единороссы Поморья готовы предоставить бесплатную юрпомощь населению

«Единая Россия» поддержит вопрос о выделении средств на оказание бесплатной юридической помощи северянам. Этот и ряд организационных вопросов о развитии в Поморье сети обособленных подразделений «Государственного юридического бюро» обсудили сегодня в областном Собрании депутатов.

Мероприятие прошло по инициативе фракции «Единая Россия» в региональном парламенте. В нём приняли участие представители законодательной, исполнительной власти, руководство Госюрбюро, представители депутатских партийных объединений в представительных органах муниципальных образований области. 12 муниципалитетов присоединилась к заседанию в режиме видеоконференцсвязи.

Руководитель фракции «Единая Россия», заместитель председателя областного Собрания депутатов Игорь Чесноков сообщил, что «Государственное юридического бюро» - единственное учреждение в регионе, которое реализует оказание бесплатной юридической помощи северянам. По наблюдениям представителей фракции, ежегодно идёт увеличение категорий граждан, которым положена эта помощь. Однако Госбюро сложно охватить такой большой объём обращений, поэтому было принято решение о расширении его обособленных подразделений. Это необходимо, чтобы жители сельских и отдалённых территорий не чувствовали ущемления своих прав на своевременное получение бесплатной юридической помощи на местах.

«В прошлом депутатском созыве мы создали такое обособленное подразделение в Коряжме, которое сегодня обслуживает восемь муниципальных образований области. Практика показывает, что потребность создания такого подразделения возникла и в ряде других территорий. Мы обратили внимание на Вельск – он самый большой сельский районный центр, рядом с которым находятся Шенкурск, Коноша, Каргополь, Устьяны. Поэтому через организацию выездных форм работы будем обеспечивать оказание бесплатной юридической помощи в этих муниципалитетах», - сказал Игорь Чесноков.

Необходимость увеличения количества юрисконсультов в Архангельске, чтобы охватить большой поток обращений, который поступает от северян, и чаще проводить приёмы юристами на территории Северодвинска и Новодвинска, тоже есть. Об этом сообщила начальник Госюрбюро Екатерина Сунгурова.

«Мы оказываем юридическую помощь по самым разным вопросам. Это закреплено областным законом о бесплатной юридической помощи. Мы не отказываем и тем людям, которые к нам обратились, но не подошли под определённую категорию граждан, которым положена бесплатная юридическая помощь. В нашем учреждении есть функция о правовом просвещении и информировании, в рамках которой мы должны довести до гражданина информацию о содержании правовой нормы или о способах защиты его прав. Консультируем всех. Поэтому необходимость в создании ещё одного обособленного представления Госюрбюро очевидна», - подчеркнула она.

Только в этом году за правовой помощью в Госюрбюро обратилось 1529 человек. Сроки исполнения обращений разные, и зависят от ситуаций, с которыми столкнулись северяне.

Фракция «Единая Россия» в ходе заседания рекомендовала Госюрбюро продолжать оказывать бесплатную юридическую помощь гражданам, в том числе и выезжая в труднодоступные сельские территории области. Также – направить во фракцию информацию по расчётам затрат на создание обособленного подразделения в Вельске. Правительство области, в свою очередь, рассмотрит вопрос о его создании там. А депутатский партийный состав в областном Собрании постарается поддержать вопрос о выделении средств на его создание.



