Детей Поморья ожидает интересное лето

В этом году в детские лагеря планирует отправиться более 41 тысячи школьников Поморья.

По информации министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, всего в летний период в этом году в регионе будут работать 392 организации отдыха детей и их оздоровления: 13 загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, 363 лагеря с дневным пребыванием детей, 16 палаточных лагерей.

Часть мальчиков и девочек выбрала отдых в оздоровительных организациях за пределами региона.

Интересным детский отдых в Поморье станет благодаря различным тематическим дням, организованным в рамках Года семьи, а также с привлечением общественных организаций, которые готовы разнообразить детский досуг различными активностями.

Вопросы оздоровительной кампании ежегодно обсуждаются на сессиях областного Собрания депутатов.

«Принимая бюджет, мы рассматриваем вопросы финансирования организации работы детских лагерей и, соответственно, стараемся увеличить средства, которые область направляет на эти цели. Также фракция «Единая Россия» содействует увеличению объёмов финансирования на укрепление материально-технической базы стационарных лагерей, которые находятся в муниципальной собственности. Они получают возможность поучаствовать в конкурсе и привлечь средства из областного бюджета на приобретение оборудования, спортивного инвентаря, проведения ремонтов пищеблоков и многое другое», - сказала Ольга Виткова, председатель комитета областного Собрания по культурной политике, образованию, науке, туризму и спорту.

Кроме того депутаты-единороссы посещают детские оздоровительные организации в составе муниципальных комиссий, следят за готовностью лагерей к приёму детей.

Пользуются популярностью у отдыхающих также турслёты, экскурсии на природу, различные походы. Здесь, по мнению Ольги Витковой, возникает ряд проблем, которые региональные парламентарии от «Единой России» решают в диалоге с федеральными властями.

«Нами предложено откорректировать действующую нормативно-правовую базу в части упрощения организации этих видов отдыха, чтобы они были безопасны, а требования выполнимы», - подчеркнула парламентарий.

Для оплаты детского отдыха родители могут воспользоваться сертификатом на частичную оплату путёвки в лагерь. Его размер в этом году вырос на шесть процентов. Для мест детского отдыха в лагерях, которые расположены в районах Крайнего Севера, предусмотрен повышенный размер стоимости сертификата. Также в Поморье второй год действует программа «Дети Арктики», благодаря которой юные северяне могут отдохнуть бесплатно.