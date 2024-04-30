Фракция "Единая Россия" в АОСД готовится дать укорот наливайкам

Региональные парламентарии от «Единой России» рассмотрели отдельные вопросы предстоящей сессии, которая пройдёт 22-23 мая.

Руководитель фракции «Единая Россия» в областном Собрании Игорь Чесноков отметил, что самым главным в работе завтрашней сессии станет отчёт губернатора Поморья Александра Цыбульского: «Этот вопрос станет ключевым в повестке. Нам важно увидеть, какая работа проделана правительством региона, в том числе и по вопросам, ранее поставленным областным Собранием депутатов перед чиновниками».

Большой блок вопросов также будет посвящён отчётам государственных и общественных структур. На предстоящей сессии примут в первом чтении поправки к Уставу Архангельской области, которые разработаны в целях реализации в нём положений федеральных законов.

Обсудили сегодня парламентарии от «Единой России» и поддержанный в первом чтении проект областного закона о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, также – внесения изменений в законопроект о бюджете территориального фонда ОМС на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов – законопроект примут в двух чтениях.

Органы местного самоуправления муниципалитетов будут наделены отдельными государственными полномочиями, а также изменения законодательства коснутся организации осуществления деятельности органов опеки и попечительства. По информации исполняющего обязанности министра труда, занятости и социального развития региона Владимира Торопова на территории Поморья будут введены дополнительно 10 штатных единиц специалистов опеки - девять в муниципальных образованиях и одна в Северодвинске.

«Это очень правильный шаг. Решение о дополнительных штатных единицах всех проблем не решает, но является серьёзной поддержкой органов опеки», - заявила Ольга Виткова, председатель комитета областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке.

Законопроект о розничной продаже алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях рекомендовано консолидировано рассмотреть, а также консолидировано поддержать на завтрашней сессии в двух чтениях. Ограничения на продажу алкогольной продукции будут вводиться с 23 часов вечера до 9 часов утра.

Как ранее сообщала пресс-служба областного Собрания депутатов, правительственный час, намеченный на завтрашнюю сессию, будет информативным – парламентарии узнают о ходе строительства, реконструкции и финансирования объектов государственной и муниципальной собственности, включенных в областную адресную инвестиционную программу, в 2023 году и текущем периоде 2024 года.

На должность аудитора контрольно-счётной палаты Архангельской области утверждена кандидатура Лилии Гордич. Всего на завтрашней сессии будет рассмотрено 30 вопросов.



