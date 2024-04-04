Как единороссы делали Архангельск чище

Активисты, сторонники, члены партии дружно убрали территорию от прошлогодней листвы и мусора, а также разбили заледеневшие сугробы, оставшиеся от загостившейся в Поморье зимы.

Партийцы справились меньше чем за час - вот что значит командная работа. Собранный мусор упаковали в мешки, которые увезут коммунальные службы городского хозяйства.

«Нам важно, чтобы Архангельск был чистым не только в канун знаменательных дат, но и в повседневной жизни. Присоединиться к стартовавшему в стране Всероссийскому субботнику в конце апреля нам помешала суровая северная зима. Снегопады, обрушившиеся на столицу Поморья во второй месяц весны, удивили даже коренных северян, но мы справились. Встретим День Победы в чистом и любимом городе», - сказала Елизавета Скакунова, будущий секретарь 88-го первичного отделения Архангельска.



