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Как единороссы делали Архангельск чище

Активисты, сторонники, члены партии дружно убрали территорию от прошлогодней листвы и мусора, а также разбили заледеневшие сугробы, оставшиеся от загостившейся в Поморье зимы.

Партийцы справились меньше чем за час - вот что значит командная работа. Собранный мусор упаковали в мешки, которые увезут коммунальные службы городского хозяйства.

«Нам важно, чтобы Архангельск был чистым не только в канун знаменательных дат, но и в повседневной жизни. Присоединиться к стартовавшему в стране Всероссийскому субботнику в конце апреля нам помешала суровая северная зима. Снегопады, обрушившиеся на столицу Поморья во второй месяц весны, удивили даже коренных северян, но мы справились. Встретим День Победы в чистом и любимом городе», - сказала Елизавета Скакунова, будущий секретарь 88-го первичного отделения Архангельска.


06 май 17:45 | : Политика

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