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Единороссы вернули Новодвинску зал для бальных танцев

Кубок Федерации танцевального спорта Поморья провели на обновлённой сцене культурного центра города бумажников.

В соревнованиях приняли участие 515 спортсменов из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска различных возрастных категорий и уровней профессиональной подготовки. Из них 200 спортсменов-парников. Было разыграно более 150 комплектов медалей и 92 кубка. В специальных номинациях кубки получили лучшие танцоры среди юношей Gentleman 2024 и девушек Ladies Cup 2024.

Почётным гостем мероприятия стала Инесса Сидорова – родоначальник танцевального спорта в Новодвинске. Её последователи Денис Чигридов и Илона Баканова продолжают взращивать из новодвинских мальчиков и девочек звёзд танцевального спорта.

«Это один из главных турниров региона, и он снова проводится в Новодвинске. Мы благодарны за подготовку соревнований и призовой фонд нашему другу, общественнику, депутату-единороссу Евгению Каменеву», - сказал главный организатор соревнований, руководитель танцевально-спортивного клуба «Надежда» Денис Чигридов.

За день соревнований на паркет совершили 300 выходов. Танцоры демонстрировали мастерство исполнения венского и медленного вальса, танго, ча-ча-ча, квикстепа, самбы и румбы. 

«Соревнования вызвали огромное уважение у приглашённых судей, восторг и радость у танцоров, а доказательством этого всегда служат искренние бурные овации зрителей. Новодвинские активисты «Единой России» все 18 лет, начиная с первого турнира, были рядом, и будут помогать организаторам в дальнейшем», - подчеркнул Евгений Каменев, секретарь 12-го первичного отделения «Единой России».

Первые соревнования по танцам в городе бумажников состоялись именно в Новодвинском городском культурном центре в 2005 году. Активную помощь и поддержку спортсменам тогда оказал депутат Архангельского областного Собрания Владимир Белоглазов (фракция «Единая Россия»), возглавляющий в то время Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат.

После десятилетнего простоя здание важного для Новодвинска культурного объекта ввели в эксплуатацию в середине марта года наступившего. Это стало возможным благодаря реализации президентского нацпроекта «Культура» и народной программы «Единой России». Секретарь Архангельского регионального отделения Партии, губернатор области Александр Цыбульский лично присутствовал на открытии НГКЦ вместе с зампредом председателя правительства РФ Татьяной Голиковой. 

Напомним, губернатор принял решение о реконструкции НГКЦ в августе 2021-го, а старт ремонтным работам был дан в 2022 году. Сейчас новодвинцы с удовольствием посещают обновлённый культурный центр, на главной сцене которого состоялся Кубок Федерации танцевального спорта Поморья.

 

06 май 13:52 | : Политика / Культура

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