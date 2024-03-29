Был первым. Ушел из жизни Павел Балакшин

Он – первый губернатор Архангельской области, после отставки выигравший выборы мэра столицы региона. Чиновник, вовремя отошедший от власти, и наслаждавшийся жизнью простого человека.

Почетный гражданин Архангельска.

Из статьи «Куда уходят архангельские губернаторы» (2020 г.):

- Павел Балакшин (1991-1996). После снятия с должности указом президента, у матёрого бумажника, поруководившего на своём веку не одним крупным ЦБК, вроде не должно быть проблем с трудоустройством. Если бы не 90-е, время стагнации во всех отраслях промышленности. Павел Николаевич сделал хитрый ход – избрался мэром областной столицы. Тем самым, доказав, что народное мнение о профпригодности не всегда совпадает с президентским. На второй мэрский срок не пошёл, судя по всему, были договорённости – СЦБК хотел видеть этом кресле своего человека, когда Балакшин больше ассоциировался с крупчаковским АЦБК. В итоге выбрал спокойную должность директора института повышения квалификации и переподготовки кадров АГТУ и необременительное представительство в общественных организациях. Издал книгу мемуаров, в которой всыпал от души человеку, сменившему его на губернаторском посту. Сейчас на пенсии… возраст всё-таки.

Павел Николаевич покинул этот бренный мир после тяжелой болезни.

Редакция выражает соболезнование его родным и близким.