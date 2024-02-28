"Единая Россия" расширила права детей-инвалидов

Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» о праве детей-инвалидов на вторую пенсию по потере родителя при выполнении воинского долга.

Заседание парламентариев состоялось сегодня, 9 апреля. Документ раскрывает возможности начисления и выплаты двух пенсий для детей-инвалидов с детства, если их отец погиб, защищая Отечество.

Это может быть военнослужащий или доброволец, подписавший контракт с вооруженными силами, либо служащий в иных силовых структурах и погибший на фронте.

- Это, прежде всего, важно семьям погибших участников СВО. Для детей-инвалидов будет подспорьем дополнительная денежная выплата, поскольку компенсации по потере здоровья ничтожно малы, их, порой, недостаточно даже на лекарства. Было бы неправильно, если бы такой вопрос вообще не поднимался, но Партия во главе с секретарём Генсовета Андреем Турчаком добивается справедливости. Мы будем работать в рамках народной программы «Единой России» и дальше, - сказал депутат Госдумы от Архангельской области и НАО Михаил Кисляков.

Много предложений поступает от семей участников СВО, которые хотят расширить действие закона и на другие виды пенсий. В Госдуме обещали рассмотреть их ко второму чтению.