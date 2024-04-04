Поморская "Берегиня" нуждается в срочном ремонте

Этот объект в посёлке Уемский Приморского округа в народе зовут «дорогой жизни». Дети по ней ходят учиться в местную школу. Неблагоустроенный участок давно носит нарицательное имя – здесь до «Берегини» не раз были аварии со смертельным исходом. Сегодня пешеходная дорожка нуждается в капитальном ремонте: в осенне-весеннюю распутицу её необходимо отсыпать, ремонтировать, чтобы возможность пройти по ней была безопасной и комфортной.

Сегодня, казалось бы, созданы все условия, чтобы северяне сами могли определять, какой объект необходимо улучшить. Для этого создано всеобщее голосование в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и народной программы «Единой России». Интернет есть даже в труднодоступных населённых пунктах. Остаётся только зайти на сайт Госуслуг и проголосовать за нужный объект.

- Общаясь со старшим поколением, часто слышу, что пожилые плохо ориентируются на Госуслугах. Мы договорились с партийцами, чтобы каждому возрастному жителю округа помочь разобраться, как проголосовать. Сложность заключается в основном в утерянных или забытых паролях, поэтому восстановить доступ к сайту получается не у всех. А в целом – это, конечно, проблема с самодисциплиной у населения. Как сотрудник образовательной системы, отрабатываю и показываю 14-летним подросткам, что сделать и куда нажать на Госуслугах, чтобы проголосовать за «Берегиню». Дорога нам очень нужна! Когда сама жила в посёлке «Уемский», не раз наблюдала, как сложно и страшно приходилось детям идти вдоль дороги. Если все проголосуем, подключим родных, друзей и близких, у нас всё получится, – сказала @galesja (Алеся Шишелова (Головач)), секретарь Уемского первичного отделения, заместитель директора по воспитательной работе.

Уемская школа – вторая по численности в Приморском округе. Здесь обучается около 500 школьников. Активисты не сидят сложа руки, - к агитации за «Берегиню» подключилась и депутат Приморского округа от «Единой России» Анна Григорьева. Женщина трудится в окружной центральной библиотеке. Партийцы готовы помочь каждому – и бабушкам, и дедушкам, и молодёжи разобраться, как пользоваться сайтом Госуслуг. Неравнодушные жители хотят, чтобы объект победил, и проблема с дорогой ушла.

Сегодня за «Берегиню» проголосовало 1048 человек. Для победы в конкурсе нужно 3000 голосов.

Всего на конкурс в Приморском округе заявлено четыре объекта: пешеходная дорожка «Берегиня» (посёлок Уемский), квартал Нефтебаза – сквер у дома, 25 в посёлке Талаги, зона рекреации в деревне Большие Карелы, территория в сквере общественно-деловой зоны, расположенная в деревне Рикасиха, 62.

Голосование проходит до 30 апреля в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», созданного по решению Владимира Путина, а также проекта «Единой России» по благоустройству территорий – «Формирование комфортной городской среды», который партия реализует совместно с Минстроем. Президент РФ продлил его действие до 2030 года.

Благодаря механизму общенародного голосования, жители Поморья, как и всей страны, смогут напрямую повлиять на решение власти в вопросе, как должны выглядеть города и сёла.

Как голосовать:

1. Перейдите на сайт голосования vk.cc/cvmInE

2. Авторизуйтесь, используя учётные данные Госуслуг.

3. Выберите Приморский муниципальный округ.

4. Проголосуйте за проект «Берегиня».



