Дочь вице-адмирала из Северодвинска признана иноагентом

В обновленный список физических лиц, признанных иноагентами Минюстом РФ, вместе с известным писателем Михаилом Веллером*, попала и предпринимательница, основательница сети детских кафе «АндерСон» (продано «ВкусВилл») Анастасия Татулова*.

Из биографии:

- Анастасия вместе со своей сестрой-двойняшкой Екатериной родилась в сентябре 1974 года. Ее отец Анатолий Федорович Шлемов был известным военным и носил звание вице-адмирала, мать работала в музыкальной школе, где учила играть детей на фортепиано.

Детство девочки прошло в суровых условиях севера. Шлемовы жили в закрытом на тот момент городе Северодвинске. Анастасия с теплотой вспоминает это время. По ее словам, ее детство было счастливым, беззаботным, и спокойным.

Татуловой вменяется, что она выступала против «военной спецоперации» на Украине, а также распространяла недостоверные сведения, нацеленные на формирование негативного образа России и ее армии, и материалы иноагентов.

С 2020 по 2022 гг свежий иноагент была общественным омбудсменом в сфере малого и среднего предпринимательства.

Из биографии:

- В марте 2020 года Татулова на встрече с Владимиром Путиным обратилась к нему за помощью. Она эмоционально попросила президента предоставить владельцам малого и среднего бизнеса налоговые каникулы. Их разговор длился почти 12 минут.

Покинула эту должность, по ее словам, «когда она стала опасна для меня и моих близких».

Сейчас Анастасия Татулова проживает где-то за пределами России (адрес не уточняется).

*признаны иноагентами