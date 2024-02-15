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Избиратели Архангельской области уходят с участков довольными и сытыми

На избирательных участках гостеприимно встречают всех. Музыка, внимательные наблюдатели, улыбки добрых знакомых. Помогают сотрудникам УИК в организации и проведении трёхдневных выборов Президента РФ творческие активисты.

Секретарь первичного отделения «Выползовское» «Единой России» Галина Ильина трудится без устали во время избирательной кампании, возле участка встречает северян в традиционном поморском наряде с тарелкой ароматных блинов. Угощения ей помогали готовить сотрудники местного дома культуры. В качестве дополнения к выпечке - домашняя сметана, свежие ягоды и сгущёнка.

- Мы организовали фотозону с трапезой, чтобы у людей был настоящий праздник! Вот вышли наши селяне с избирательного участка, а тут в красивых нарядах их блинами привечают. Люди от этого были в совершенном восторге! Все с нами фотографировались, благодарили за такие знатные угощения и чай ароматный. А нам радостно и тепло на душе от таких положительных откликов избирателей. Праздник удался! - поделилась впечатлениями Галина Ильина.

По словам общественницы, изумрудный наряд ею был выбран в дань культурным традициям Русского Севера. В гармонии с ней нарядились и её коллеги. Такой внешний вид приятно удивил местных жителей. Многие с интересом и большим радушием провели выборы в компании поморских «жонок».


17 март 19:03 | : Политика

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