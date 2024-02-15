Пожарному из Устьян улыбнулась судьба на выборах

16 марта в ходе розыгрыша призов викторины «Архангельская область, выбираю тебя!» на телеканале «Регион 29» автомобиль LADA granta выиграл командир отдельного поста пожарной части № 24 Сергей Пушкин из деревни Бережной Устьянского округа.

Сергей Владимирович работает в пожарной охране уже 17 лет. Сейчас он ездит на 13-летнем автомобиле, поэтому такой выигрыш оказался очень кстати.

«Смотрю — мой номер! Рядышком машина Лада Гранта. Я просто весь в шоке, руки затряслись. Как-то я никогда не верил в эти лотереи, никогда билеты не покупал. Даже не мечтал об этом. Но вот так вот вышло, судьба улыбнулась мне!» — делится впечатлениями Сергей Пушкин.