Архангельск. Отдал голос - забрал автомобиль

Глава столицы Поморья Дмитрий Морев рассказал о приятном лайфаке, который ожидает избирателей:

- Призы викторины «Архангельская область, выбираю тебя!» ждут архангелогородцев!



Только вчера 200 наших земляков выиграли полезные подарки. Пока определены счастливые обладатели только одной квартиры и четырех автомобилей. Если вы зарегистрируете свой купон около избирательного участка сегодня, то тоже получите шанс стать победителем.



Организаторы краеведческой викторины предлагают сверить номера на купонах со списком розыгрыша на сайте http://v2024.region29.ru/itogi



Так, среди тех, кто выиграл, - воспитатель детского сада «Веселые ребята», учитель физкультуры школы № 28, администратор КЦ «Соломбала-Арт».



