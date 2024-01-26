Депутаты АрхГорДумы пообщались о насущном с коллегами из Северодвинска

Председатель городской Думы Иван Воронцов и городские депутаты Ксения Корюкина, Михаил Орлов, Денис Лапин, Михаил Иванов провели рабочую встречу с северодвинскими народными избранниками.



В рабочей встрече принял участие Глава города Северодвинска Игорь Арсентьев. Градоначальник детально и очень подробно рассказал, как выстроена работа городских властей с управляющими компаниями и историю создания механизма по освобождению северодвинских территорий от «автохлама».



Председатель Северодвинского городского Совета Михаил Старожилов и северодвинские депутаты более подробно объяснили механизм увековечивания памяти и установки памятных досок. А заместитель председателя Александр Гришин рассказал про сложившиеся механизмы взаимодействия с северодвинскими ветеранскими организациями и их поддержки.



Своими впечатлениями от проведенной встречи поделились архангельские депутаты.



«В Северодвинске создан общегородской чат в социальной сети «ВКонтакте», который работает по принципу «одного окна». Здесь находятся представители всех профильных структур, ресурсоснабжающих компаний, управляющих компаний, органов власти, сами депутаты, жители города выкладывают проблемные моменты с фотографиями прямо в чат. Идет моментальная отработка, и весь этот процесс находится на личном контроле у главы города, который на планерках спрашивает результат "отработки". Нет никакого «отфутболивания» жителей», - отметил для себя председатель комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии Архангельской городской Думы Михаил Иванов.



«В Северодвинске традиционно сложилась система муниципальных управляющих компаний, где есть 6 «головных» УК, и под ними еще ряд "дочерних" управляющих компаний. Все они находятся в прямом подчинении и на контроле городских властей. Это создает действительно серьезный оперативный механизм, как в решении задач по эффективному управлению жилищным фондом, удовлетворению потребностей жителей, так и оперативному устранению локальных аварий или проведению необходимых общегородских работ ввиду неблагополучных погодных условий», - сказал председатель по вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры городской Думы Денис Лапин.



«Конечно, хочется отметить, как выстроена системная работа с управляющими компаниями в г. Северодвинске. Порядка 85 процентов всех городских управляющим компаний – это муниципальные, что создает действительно серьезные рычаги воздействия и контроля со стороны городских властей.

Как правильно отметил глава города Игорь Арсентьев, «власть держит все УК в «тонусе». Любой житель четко знает свою управляющую компанию «в лицо», кто убирает подъезды, кто убирает снег, внутридомовую территорию и т.д. Знает, куда можно четко обратиться и оперативно получить ответ.

С другой стороны, держится ситуация на контроле за платой по содержанию жилого фонда, повышению квартплаты и т.д. Городская власть серьезно принимает участие в собраниях собственников жилья. Конечно, такой подход позволяет говорить о качественной системной работе в области управления жилищным фондом Северодвинска», - отметила заместитель председателя комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии городской Думы Ксения Корюкина.



«Сегодня мы от своих северодвинских коллег услышали об исторически сложившихся механизмах поддержки ветеранских организаций, узнали, как выстроен весь процесс долгосрочного планирования совместной работы. Есть интересные моменты, которые можно изучить и, возможно, применить и в Архангельске», - выделил для себя заместитель председателя комиссии по социальным вопросам городской Думы Михаил Орлов.



Итоги встречи подвел председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов:



- Такие встречи всегда очень полезны. Мы можем посмотреть и изучить механизмы решения определенных задач, стоящих перед органами местного самоуправления в наших городах. Сегодня мы услышали достаточно интересную информацию в практической плоскости, как решается вопрос по освобождению городской территории от «автохлама», какие нормативные документы не только разработаны, юридически проработаны, но и в практической плоскости запущены.



Есть четкое понимание северодвинских городских властей, надзорных ведомств, силовых структур, как избавить город от «автохлама». Мы запросили всю необходимую документацию и детально в ближайшее время с коллегами городской Администрации г. Архангельска ознакомимся. Для себя отметил дополнительно, что очень большая роль самих жителей в выявлении «автохлама» и брошенных автосредств.



На предстоящую сессию городской Думы вынесен вопрос о внесении изменений в "Правила благоустройства г. Архангельска". Депутаты готовят ряд предложений, в том числе используя опыт северодвинских коллег, для рассмотрения их на публичных слушаниях, и принятия, в дальнейшем, на сессии.



Кроме этого, наши северодвинские коллеги очень подробно рассказали про исторически сложившиеся механизмы организации работы с управляющими компаниями. Будем смотреть, как в практической плоскости можно и надо выстраивать работу, чтобы жители могли чувствовать себя комфортно, чувствовали себя «хозяевами», а не наоборот, когда управляющая компания «качает права» и давит на собственников дома.



Мы предложили разработать критерии оценки управляющих компаний, создать некий рейтинг, и с учетом специфики нашего города выработать новые подходы во взаимодействии городских властей и управляющих компаний.



Полезной для архангельских коллег была информация по увековечиванию памяти и установки памятных досок, особенно, на фасадах образовательных учреждений. Затронули тему художественного оформления, механизмы прохождения процедуры оформления необходимых документов. Отмечу, что в Северодвинске утверждение по увековечиванию памяти проходит через постановление главы города, в Архангельске – через сессию городской Думы.



Конечно, была интересна информация в части реализации системы поддержки ветеранских организаций. Считаю, что в этом вопросе не должно быть каких-то разных толкований. Мы услышали о конкретных механизмах поддержки, и на профильной комиссии Архангельской городской Думы проработаем совместно с городской Администрацией этот вопрос.



Хочу сказать огромное спасибо Главе города Игорю Арсентьеву, председателю городского Совета депутатов Михаилу Старожилову, северодвинским депутатам за радушный прием и содержательную встречу.



Со своей стороны, мы всегда рады принять северодвинских коллег у себя для обсуждения интересных тем и вопросов, направленных на улучшение жизни жителей нашей агломерации.