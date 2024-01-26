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Елена Вторыгина похвалила Коряжму за активную жизненную позицию

Депутат Государственной Думы от Архангельской области Елена Вторыгина (фракция «Единая Россия») побывала с рабочим визитом в Коряжме и в Ильинско-Подомском селе Вилегодского округа.

Перспективы развития города Коряжмы и создание комфортных условий жизни северян федеральный парламентарий обсудила на совместном совещании с областным министром природных ресурсов Игорем Мураев. Во встрече также приняли активное участие городской глава Андрей Ткач, депутаты местного Собрания, общественники, коллективы социальной и образовательной сфер деятельности.

Елена Вторыгина отметила активное участие Коряжмы в федеральных и региональных программах, а также в реализации народной программы «Единой России». Особое внимание депутат уделила городской 4-й школе, где по президентской программе «Модернизация школьных систем образования» был сделан качественный ремонт.

- Теперь здесь светло и комфортно и ученикам, и педагогам. Помимо этого здесь установили современное учебное оборудование и создали творческие пространства. Учебный процесс и внеклассные занятия стали более увлекательными - это отмечают и сами дети, - написала федеральный парламентарий в соцсетях.

Напомним, в начале марта Елена Вторыгина принимала участие в открытии ресурсного центра развития лыжного спорта в Ильинско-Подомском селе. А вчера депутат вновь там побывала вместе с региональным министром спорта Алексеем Аксёновым. Там они пообщались с коллективом детско-юношеской спортивной школы «Виледь».

- И лыжникам, и тренерам, и сотрудникам учреждения центр очень нравится - здесь удобные модульные раздевалки, полный комплект оборудования, сертифицированные трассы. Заниматься здесь могут все желающие жители и гости округа, - поделилась впечатлениями Елена Вторыгина. 

 Развитие лыжного спорта, модернизация спортивной инфраструктуры, обновление учреждений различных сфер деятельности в районах Поморья – важный момент в работе правительства области, а также в реализации федеральных программ и народной программы Партии.

 

13 март 12:27 | : Политика

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