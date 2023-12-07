Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский единоросс вышел на борьбу с холодными квартирами

Единоросс Дмитрий Семушин взял под личный контроль многолетнюю проблему жителей дома 41Б на улице Ломоносова в посёлке Обозерский Плесецкого района.

В начале февраля этого года к помощнику регионального парламентария в посёлке Обозерский обратилась гражданка В. с жалобой, рассказав, что в течение девяти лет она и её соседи по дому 41 Б, что на ул. Ломоносова, мёрзнут в своих квартирах, которые они получили по программе переселения из аварийного жилья. В морозы температура в квартирах порой не поднимается выше +10 градусов.

Депутат Дмитрий Семушин приехал на место, осмотрел дом и пообщался с жильцами. Затем парламентарий сделал соответствующие запросы в местную администрацию и управляющую компанию «Злато», провёл ряд совещаний по ВКС с участием администрации округа, надзорных и правоохранительных органов, местных депутатов и представителями Региона СК (застройщик).

Как оказалось, дом 41Б сдали в эксплуатацию в 2014 году с серьёзными нарушениями. Стены и полы в квартирах на первом этаже промерзают, поскольку утеплитель в стенах и напольном покрытии частично отсутствует, а радиаторы установлены дешёвые и некачественные – менее 30 см высотой, что не позволяет прогреваться помещениям.

Также известно, что в 2019 году вступило в силу судебное решение в отношении Региона СК с требованием устранить все выявленные при сдаче дома нарушения. Однако застройщик на жалобы жителей и действия администрации Плесецкого района с того времени и по сей день отвечает отписками, которыми можно растопить большой костёр, чтобы хоть как-то согреться в зимнюю стужу.

- Мы объяснили застройщику, всю важность создавшейся ситуации. Это касается качества жизни северян, наших сограждан. Уже на следующей неделе запланирована встреча с застройщиком и жителями в посёлке. Прибудут и управляющая компания с представителями администрации округа. Потребовал от Региона СК утверждения графика устранения всех нарушений в кратчайшие сроки. Впереди большая совместная работа. Уверен, вместе мы добьёмся, чтобы жильцы дома встретили следующую зиму в тёплых квартирах, - сказал Дмитрий Семушин.

Отметим, помощь населению в решении жилищных проблем является важным пунктом народной программы «Единой России».


02 март 16:17 | : Политика

Главные новости


«Маяк» подмигнул. 23-е февраля с турецкой ноткой
Учись парламентаризму смолоду . Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (16)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20