Архангельский единоросс вышел на борьбу с холодными квартирами

Единоросс Дмитрий Семушин взял под личный контроль многолетнюю проблему жителей дома 41Б на улице Ломоносова в посёлке Обозерский Плесецкого района.

В начале февраля этого года к помощнику регионального парламентария в посёлке Обозерский обратилась гражданка В. с жалобой, рассказав, что в течение девяти лет она и её соседи по дому 41 Б, что на ул. Ломоносова, мёрзнут в своих квартирах, которые они получили по программе переселения из аварийного жилья. В морозы температура в квартирах порой не поднимается выше +10 градусов.

Депутат Дмитрий Семушин приехал на место, осмотрел дом и пообщался с жильцами. Затем парламентарий сделал соответствующие запросы в местную администрацию и управляющую компанию «Злато», провёл ряд совещаний по ВКС с участием администрации округа, надзорных и правоохранительных органов, местных депутатов и представителями Региона СК (застройщик).

Как оказалось, дом 41Б сдали в эксплуатацию в 2014 году с серьёзными нарушениями. Стены и полы в квартирах на первом этаже промерзают, поскольку утеплитель в стенах и напольном покрытии частично отсутствует, а радиаторы установлены дешёвые и некачественные – менее 30 см высотой, что не позволяет прогреваться помещениям.

Также известно, что в 2019 году вступило в силу судебное решение в отношении Региона СК с требованием устранить все выявленные при сдаче дома нарушения. Однако застройщик на жалобы жителей и действия администрации Плесецкого района с того времени и по сей день отвечает отписками, которыми можно растопить большой костёр, чтобы хоть как-то согреться в зимнюю стужу.

- Мы объяснили застройщику, всю важность создавшейся ситуации. Это касается качества жизни северян, наших сограждан. Уже на следующей неделе запланирована встреча с застройщиком и жителями в посёлке. Прибудут и управляющая компания с представителями администрации округа. Потребовал от Региона СК утверждения графика устранения всех нарушений в кратчайшие сроки. Впереди большая совместная работа. Уверен, вместе мы добьёмся, чтобы жильцы дома встретили следующую зиму в тёплых квартирах, - сказал Дмитрий Семушин.

Отметим, помощь населению в решении жилищных проблем является важным пунктом народной программы «Единой России».



