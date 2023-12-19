Холмогорский округ поведет к победам Виталий Дианов

Напомним, кресло главы округа освободилось после ухода в отставку Павла Волосатова, порулившего там меньше года, но накопившего целый список претензий к своему стилю руководства..

Временно исполнял функции главы как раз Виталий Дианов, за кандидатуру которого и проголосовали сегодня местные депутаты (15 голосов). Ему на конкурсе оппонировал Виктор Мельников (6 голосов соответственно).

О Дианове пока можно сказать только то, что он матерый аппаратчик (был замом при двух главах), хорошо знающий проблемы Холмогор и окрестностей.