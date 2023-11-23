Поморье отчиталось о выполнении народной программы Президента

«Единая Россия» выполнила годовой план по народной программе на 96%. Доклад о ее реализации Председатель партии представит Президенту.

Итоги реализации народной программы «Единой России» подвели на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева.

«За 2023 год выполнены 96% положений народной программы. Несмотря на трудности, с которыми сталкивается наша страна, мы не допустили отказов от обязательств перед гражданами. Для нас принципиально важно доказать людям, что мы действительно держим слово», - подчеркнул он.

Дмитрий Медведев напомнил, что на Съезде партии в декабре было принято решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента.

«Результат нашей работы – это безусловно важный вклад в его победу на предстоящих выборах», - уверен он.

Председатель партии остановился на некоторых итогах реализации народной программы. В частности, «Единая Россия» продолжает уделять приоритетное внимание развитию медицины и оптимизации первичного звена.

В 2023 году при поддержке партии регионы получили более 2,5 тысяч машин «скорой», полторы тысячи передвижных медкомплексов, свыше 85 тысяч единиц оборудования.

«Серьезное участие партия принимала в подготовке мер поддержки людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Удалось расширить категорию граждан, получающих бесплатные лекарства. Выросло финансирование из бюджета – почти в два раза - фонда «Круг добра», который оказывает помощь детям с редкими заболеваниями. На эти цели направлено почти 145 миллиардов», - отметил Дмитрий Медведев.

Партия работала над развитием соцподдержки. Свыше миллиона семей получают проиндексированный маткапитал и выплату при рождении детей, увеличены пенсии и зарплаты для более 13 миллионов бюджетников.

«Свыше 11 миллионов инвалидов обладают правом на повышенные соцвыплаты. В бюджете значительно увеличены средства на предоставление техсредств реабилитации», - сказал Дмитрий Медведев.

Кроме того, реализация народной программы «Единой России» обеспечила местами в школах 800 тысяч учащихся, а в детсадах создано дополнительно 245 тысяч мест.

«Школы, детсады, культурно-досуговые центры, прежде всего, на селе, спорткомплексы, учреждения здравоохранения должны оставаться в зоне особого внимания партии», - подчеркнул он.

Ещё одно важное направление связано с образованием и наукой.

«Партия содействовала увеличению финансирования грантов молодым учёным. Реализуется партпроект «Менделеевская карта». Его участниками стали более 7 тысяч молодых учёных, аспирантов, студентов, школьников. Им доступны преференции от партнёров проекта», - сообщил Председатель партии.

В 2023 году в программный документ «Единой России» были внесены изменения. В частности, появился раздел «Развитие новых регионов» - его исполнение в прошлом году составило 97%.

«По предложению партии Правительство утвердило программу социально-экономического развития Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Этот документ предполагает довести уровень оказания социальных услуг до общероссийских стандартов. Это важнейшая задача, наш долг перед населением новых субъектов РФ. Не менее важная задача — восстановить все объекты ЖКХ и социальной инфраструктуры», — сказал Председатель партии.

При поддержке «Единой России» приняты законы по интеграции новых регионов в российскую систему пенсионного и социального страхования, работают все партийные проекты, включая портал «Я в России».

Руководитель фракции «Единая Россия» в областном Собрании Игорь Чесноков рассказал о реализации народной программы в Поморье:

- За 2023 год в рамках реализации народной программы «Единой России» организована работа по всем её направлениям. В социальной сфере – помощь участникам СВО и членам их семей и ветеранам. В прошлом году по инициативе губернатора области Александра Цыбульского принят региональный закон, закрепивший статус «Дети войны». Сейчас прорабатывается вопрос о расширении мер поддержки этой категории северян.

Постоянно совершенствуется законодательство по поддержке многодетных семей. Так, например, в конце прошлого года приняты изменения, позволяющие оформить заявку на бесплатное получение земельного участка по документу одного из родителей (ранее для этого требовалось совместное присутствие отца и матери). Мы с коллегами в областной фракции и на уровне муниципалитетов прорабатываем и дополнительные меры поддержки в рамках утверждённого Президентом единого статуса многодетных семей.

В части объектов инфраструктуры серьёзные подвижки у нас по линии капитальных ремонтов региональных дорог в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», школ, домов культуры, учреждений здравоохранения, в том числе центральных районных больниц.

В рамках народной программы «Единой России» в 2023 году в регионе начал реализовываться проект «Поезд здоровья» - приобрели высокотехнологичное медицинское оборудование (передвижные маммографы и флюорографы), организовали выезд врачебных бригад на отдалённые территории муниципальных образований. Будем продолжать реализацию проекта и в этом году.

Лидер фракции отметил успешный старт проекта «Творческий десант». Работу по нему начали в прошлом году. По инициативе фракции «Единая Россия» в областном Собрании в региональном бюджете были выделены средства на приобретение автомобилей для центральных домов культуры во всех районах и муниципальных округах, чтобы творческие коллективы могли выезжать на соседние территории муниципальных образований с концертами и выступлениями.

Расширение общественного участия в принятии решений на уровне региона и муниципалитетов - также в центре внимания фракции «Единая Россия». По нашей инициативе внесены изменения в закон «Об общественном контроле в Архангельской области», закрепившие возможность создания общественных советов не только на уровне муниципальных образований, но и на территории муниципальных округов, где ранее были сельские поселения. Сейчас эта практика начинает активно внедряться в нашей области.

2023 год стал для Поморья прорывным в вопросе поддержки инициативного бюджетирования и территориального общественного самоуправления. При активном участии нашей фракции подготовлена и утверждена правительством региона новая концепция развития ТОС в Архангельской области до 2025 года. Началась реализация масштабного регионального проекта «Комфортное Поморье», на финансирование которого по решению губернатора региона и парламентской фракции выделено 340 млн. рублей на 2024 год. Процедура отбора проектов состоялась в 2023-м, а в начале этого года средства будут доведены до муниципалитетов. Надеемся, что проект получит и дальнейшую поддержку северян, в том числе и при утверждении приоритетов на 2025 год.

- Особо хочу выделить региональный партийный проект «Помни их имена», в рамках которого два года подряд по инициативе фракции «Единая Россия» выделяются средства из областного бюджета (по 20 млн. руб.) на ремонт памятников защитникам Отечества. К реализации проекта подключены наши партийные организации, общественные объединения, учреждения образования и культуры во всех муниципальных образованиях региона, - сказал Игорь Чесноков.

Он также отметил, что все проекты и объекты народной программы на особом контроле у регионального отделения Партии и у фракции «Единая Россия» в областном Собрании.

- Мы выезжаем на территории, обсуждаем ключевые темы, проверяем ход строительства или ремонта объектов, финансирование которых осуществляется в рамках реализации партпрограммы. Это помогает видеть и знать проблемы, чтобы вовремя на них реагировать. Такую же работу проводят и наши коллеги по фракциям в муниципальных образованиях, - сказал в заключение Игорь Чесноков.

В свою очередь, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что с начала реализации народной программы создано и модернизировано более 83 тысяч соцобъектов. Построено 1338 школ, 1676 детсадов, 882 медучреждения, 145 спортивных комплексов. Капитально отремонтировано 2,8 тысяч школ и 4,2 тысячи медучреждения.

«Установлено 3,9 тысячи ФАПов. Отремонтировано более 2,1 тысяч почтовых отделений и 278 общежитий вузов. Благоустроены 21 тысяча дворов и общественных пространств», - сообщил он.

Бюджетными поправками увеличено финансирование программы «Профессионалитет», выделены допсредства на программу комплексного развития сельских территорий, стимулирование спроса на покупку отечественных машин, модернизацию служб занятости.

Принят новый закон о занятости - он гарантировал ежегодную индексацию МРОТ, преимущества для ветеранов СВО при трудоустройстве, оказание помощи людям, желающим сменить работу.

Значимой частью народной программы «Единой России» стала поддержка участников СВО и членов их семей.

«Приняты законы по регулированию кредитных каникул и обеспечению финансовой защиты семей участников СВО, предоставлению бесплатной юридической помощи и упрощению процедур, связанных с оформлением различных документов, выстраиванию полноценной системы льгот в сфере образования», - сказал Андрей Турчак.

Он отметил, несмотря на высокие показатели исполнения народной программы в 2023 году, осталось несколько невыполненных положений.

«В 2023 году был запланирован ремонт 3208 медицинских учреждений первичного звена. Из них в 91 ремонт не завершен. Аналогичная история – с почтовыми отделениями. Из 1282 отделений, подлежащих ремонту, в 90 работы все еще не завершены. Мы также не успели принять закон о статусе наставничества, устанавливающий преференции для наставников в системе образования. Прошу координаторов, которые за эти направления отвечают, оперативно закрыть свои «долги», - сказал секретарь Генсовета.

Он также анонсировал создание программного комплекса «Спутник народной программы». Он позволяет визуализировать на карте объекты народной программы, назначать ответственных за каждый, организовать онлайн-взаимодействие с жителями по обсуждению планов, приемке результатов, оценке качества работ.

«Спутник» начнет работу в мае. Пилотными в нем станут четыре проекта - «Модернизация школ», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Моя карьера с Единой Россией» и «Модернизация общежитий вузов», - сообщил Андрей Турчак.

В заключение Дмитрий Медведев поручил актуализировать показатели народной программы «Единой России» на 2024 год и продолжить мониторинг их исполнения, а также информировать жителей о результатах.

«Просил бы коллег подготовить мой доклад главе государства об итогах реализации нашего основного партийного документа. Успех реализации народной программы «Единой России» – это успех страны в целом», - заключил Дмитрий Медведев.