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Архангельские депутаты приняли участие в акции "Блокадный хлеб"

Единоросс Виктор Заря вместе с партийцами из Архангельской городской Думы Александром Гурьевым, Михаилом Орловым и Александром Назаренко поздравили гостей мероприятия с памятной для всей России датой, вручив ветеранам – «Жителям блокадного Ленинграда» и «Детям войны» юбилейные знаки и книги о тех страшных и героических 872 днях.

Для собравшихся в штабе общественной поддержки участников памятной акции был организован концерт творческих коллективов 36-й школы и ансамбля «Снежица». Работала фотовыставка и транслировался тематический фильм о блокаде Ленинграда. Гости поучаствовали в акции «Блокадный хлеб».

По словам депутата Зари, нужно больше внимания уделять истории Великой Отечественной войны, блокаде Ленинграда, мужеству советского народа и подвигу солдата-освободителя. Совместно с коллегами по партии парламентарий выступит с инициативой к министерству образования региона, чтобы в школах Поморья усилить патриотическое направление в воспитании подрастающего поколения. Такая мысль у него возникла после общения с молодёжью, собравшейся на мероприятии. 

- К сожалению, с каждым годом остаётся всё меньше людей – свидетелей тех страшных событий, которые помнят не из учебников о блокаде, Великой Отечественной и послевоенном времени. Становится очень тревожно, что память о страшных событиях тех лет притупляется. Старшее поколение старается эти даты чтить, хранить память о них и передавать историю страны будущим поколениям. Пообщавшись сегодня с подростками, понял, что мы делаем для этого недостаточно. Откровенно удивился, не услышав в ответ на мои вопросы об Отечественной войне и блокаде содержательных ответов. Более того, школьники этим практически не интересуются. Да, мы сегодня не голодные, у нас есть возможность ходить по земле, не глядя на небо, что оттуда прилетит бомба. Но наша страна сегодня находится в не менее трудном положении – против России ввели санкции, мы участвуем в специальной военной операции. Сегодня всем нам нужно сплотиться вокруг нашего Президента и поддерживать его курс на развитие и процветание сильного и любимого государства. Также отмечу, что сегодня День освобождения Освенцима. Советские солдаты освободили узников концлагеря, избавив мир от фашизма. Сегодня на Западе подвиг красноармейцев пытаются принизить и даже опорочить. Нельзя этого допускать. Мы должны знать и помнить об этом всегда, - подытожил Заря. 

Отметим, сохранение исторической памяти, помощь и поддержка ветеранов являются значимыми пунктами народной программы «Единой России».


28 январь 08:51 | : Политика

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