Олег Русинов рассказал об учителях, которые остались в его сердце

В Международный день наставничества Олег Русинов – министр образования Архангельской области (член партии «Единая Россия») рассказал, кого считает своими наставниками.

- В моей жизни, безусловно, были и есть наставники – люди, кого считаю таковыми. На каждом этапе становления появляются личности, которые тебя ведут. Не в смысле – за тебя что-то решают, а своими профессиональными и человеческими качествами помогают определиться с будущим. В школьные годы – это мой учитель истории Нина Алексеевна Карельская, определившая мой выбор профессии. Я стал учителем истории. Если бы по точным наукам и по филологии были бы преподаватели, ей подобные, возможно, всё было бы по-другому. История для меня стала самой важной темой. Не скрою, у меня были способности ко всем школьным предметам. Учился на четыре и пять. Переориентация на гуманитарные науки произошла чуть позже. В студенчестве своим наставником считаю руководителя моей дипломной работы Георгия Георгиевича Фруменкова. Это был человек-глыба. Ректор, профессор, доктор исторических наук. Его лекции, семинары изобиловали глубокими знаниями предмета. Он прошёл Великую Отечественную войну, стал преподавателем от Бога. Вообще, вся плеяда преподавателей ПГУ имени М. В. Ломоносова была сильная – это и Юрий Константинович Новожилов, и Анатолий Александрович Куратов. Могу много и долго перечислять эти знаковые для меня имена. Отмечу отдельно Ирину Фрэдовну Циммерман, преподавателя истории Древнего мира. Из 20 века погрузить молодёжь в мир глубокой старины, пожалуй, было нереально, а она смогла нас не просто заинтересовать, но и довести до понимания, что такое, например, ипотека в Древнем Риме. Это сегодня каждый второй знает, что это такое. А тогда? Когда я стал учителем и пришёл в первую онежскую школу, не просто от звонка до звонка отработать годы по распределению, а освоить на практике приобретённую специальность, мне очень помогала Галина Александровна Коногина, учитель истории. Галина Васильевна Сокольникова – филолог также сыграла важную роль в моём профессиональном становлении.

И сегодня, работая министром образования Архангельской области, Олег Русинов отмечает, что, общаясь с педагогами, до сих пор у них учится. Среди сегодняшних ярких имён он называет Ирину Евгеньевну Белозёрову, учителя начальных классов третьей новодвинской школы, чьи дела – пример для многих детей и взрослых. Александра Сорокина – выпускника исторического факультета ПГУ, директора 21-й гимназии, проявившего себя блестящим учителем и грамотным управленцем. Наталью Чижову – директора 23-й школы. Учреждение под её руководством образцово-показательное.

- Они не только учат, но и руководят большими учреждениями, которые нужно содержать, ремонтировать, оснащать. Капитальные ремонты – это всегда непросто, - подчеркнул Олег Русинов. – Мы за два года отремонтировали 35 школ региона. Кому-то покажется, мало. А ведь школы все разные: большие и маленькие. Задачи у школ тоже отличаются. Возьмём 7-ю школу в Майской Горке, куда приезжал Президент РФ. В ней кластерный подход к обучению: лесной, судостроительный, туристический, культурный, образовательный кластеры. И ведь не возникло вопроса с востребованностью специалистами. Каждый год в школы Поморья мы принимаем около двухсот молодых педагогов. Мы обеспечиваем себя кадрами самостоятельно. Педагогическое сообщество Поморья достаточно сильное.

Работа учителя, воспитателя, педагога, наставника трудная. И научить может далеко не каждый человек. И уважение детей приходит, когда ребёнок видит, чувствует и понимает, кто перед ним. А престиж профессии? Как его удержать, не говоря уже о том, чтобы повысить.

- Вы попробуйте зайти в класс, где тридцать разных детей! Возьмитесь научить их предмету. У них темперамент, способности, заряженность на процесс обучения отличаются. Удержите их внимание. Мне всегда интересно общаться со школьниками в личной беседе. Спрашиваю: «Кем хотите стать в будущем?» Перечисляют всё, кроме учителя! Спрашиваю: «Почему?» Отвечают: «Трудно быть учителем». Сами дети видят, насколько это непросто. Учитель – это не урокодатель. Это профессионал, который формирует будущее общество. Важна профессиональная ориентация в школах, психолого-педагогические классы. Но приходят в профессию далеко не все даже после этих классов. Однако знания, полученные там, пригодятся на всю жизнь. И вот, говоря о престиже педагога и наставника, отмечу, каждый из них не похож ни на кого. Они сами определяют свой имидж. Все видят, насколько педагог профессионален, компетентен, чем увлечён, как работает с детьми, что отмечает во внеурочной деятельности. Есть и другой престиж – в обществе, в публичном пространстве. Про педагогическое сообщество, считаю, нужно рассказывать как можно больше, причём с конкретными примерами их успехов и методов обучения и воспитания. Престиж профессии это же не только люди, но и школа, вуз, детский сад. Это инициативы и новации.

Также в формировании престижа профессии сыграл свою положительную роль 2023-й – Год педагога и наставника. Большой объём информации об учителях, воспитательном и образовательном процессах, преобразованиях в инфраструктуре школ и вузов помог повысить качество педагогической деятельности.

- Жизнь продолжается. Работаем и дальше, несмотря на завершение Года педагога и наставника. Школы строятся и ремонтируются, дети учатся, педагоги трудятся, воспитательный и образовательный процессы идут. Государство отмечает учителей, их труд, стремление развиваться. Это государственные и ведомственные награды, это и знаки отличия, почётные грамоты Президента РФ и медали «За заслуги перед Отечеством», премии. Считаю, что педагогов в стране ценят. А если рассматривать только с потребительской точки зрения, всегда будет мало, сколько не дай.

Говоря о наставничестве, Олег Русинов обозначил, что учитель и наставник – это не одно и то же. Не каждый педагог может быть наставником. Поскольку наставник – тот, кто ведёт, делится опытом, подсказывает. Значит, и стимулирование этого вида деятельности должно быть предусмотрено.

- Мы на этот момент обратили внимание, внесли в областной закон об образовании понятие «наставник». Появилась квалификационная категория «педагог-наставник». В целом в регионе около 1200 таких специалистов (официально), но в жизни-то их гораздо больше. Что касается материальной поддержки – это в компетенции школ, где работают педагоги-наставники. Также существует губернаторская премия наставникам. Если же говорить о наставничестве, как о духовном сопровождении, понятно, здесь материальная составляющая неуместна. Где есть деньги, там есть и ответственность.

Важность в вопросах наставничества Олег Владимирович отводит и «Единой России», в которой он состоит с 2000-х. Стал членом партии, работая в университете, по рекомендации Владимира Николаевича Булатова.

- Он мне сказал, чтобы я вступил в ряды «Единой России» (тогда это было «Отечество»). И я принял этот совет. Считаю, что в обществе должна быть созидательная сила. Партия – это большой коллектив людей. Мы тесно работаем с «Единой Россией» по программе капитального ремонта школ: контроль, координация, планирование, методическая помощь – всё это есть. Партия работает не на себя, и я работаю не на себя, а на государство. Оглянитесь, сколько в стране ремонтируется и строится школ. А другие жизненно важные вопросы? Они тоже решаются при участии партии.

Своими наставниками в «Единой России» Олег Русинов назвал Виталия Фортыгина и Екатерину Прокопьеву, отметив, что среди партийцев уважает многих.