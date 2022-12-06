Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Александр Цыбульский: К 2023 году мы пришли с хорошими результатами

Уважаемые жители Архангельской области! Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Новый год – долгожданный семейный праздник. И даже становясь взрослыми, все мы ждем его с каким-то особым волнением, что уж говорить о детях – для них это всегда сказочная история.

Каким стал уходящий 2022 год? Пожалуй, самым непростым за последние десятилетия. И даже в преддверии светлых праздников – Нового года и Рождества – мы не имеем права делать вид, что ничего не происходит, что нашей стране, как казалось еще год назад, ничего не угрожает. Не нужно бояться говорить правду.

А правда в том, что Россия оказалась в опасности. Но нам хватило смелости, боевой мощи, опыта и знания истории Отечества, чтобы встать на защиту страны, не дожидаясь, когда враг нападёт, открыв своё истинное лицо, которое много лет скрывалось под маской «партнёра» и «друга». Мы знаем, за что боремся: за подвиги предков, за сегодняшнее спокойствие наших семей, за будущее детей. И это будущее – главная ценность, которую сейчас отвоёвывают наши ребята на передовой специальной военной операции.

Давайте все вместе вспомним солдат и офицеров, сложивших головы на поле боя. За 77 лет со дня окончания Великой Отечественной войны мы не забыли наших героических предков. Никогда не забудем и тех, кто стал героем, отдав жизнь за страну уже в наши дни. Вечная память и вечная слава каждому погибшему солдату. Их семьям мы помогаем и будем помогать всегда.

Ребята, которые сейчас находятся на передовой, каждый день подвергаются опасности, совершают настоящий подвиг, защищая страну. И поэтому каждый из них – настоящий герой. Наша задача – не оставить без внимания семьи бойцов, и их заботы мы не делим на большие и малые, сейчас главное – постоянно быть рядом с теми, чьи мужья, сыновья, братья защищают наше Отечество. 

Важно, чтобы в этот период, находясь вдалеке от дома, они были спокойны за свои семьи и знали, что мы заботимся о них. Так же, как ежедневно делаем всё, чтобы обеспечить ребят на передовой всем необходимым для эффективного ведения боя и создания нормальных бытовых условий. Мы помогали и будем помогать столько, сколько потребуется. Во имя Родины и во имя скорейшего возвращения наших солдат домой с Победой. Иначе быть просто не может!

Жизнь продолжается, а мы с вами продолжаем развивать наш регион. Высокими темпами газифицируем города и сёла, строим жильё, детские сады, школы, больницы, ФАПы, коммунальную инфраструктуру, строим и ремонтируем дороги и мосты, преображаем улицы. В десятках больниц области обновили оборудование, постоянно работаем над тем, чтобы привлекать на работу врачей и медсестёр.

К своему 85-летию Архангельская область достигла хороших результатов. Сегодня все наши планы на будущее по переселению людей из аварийного жилья, строительству и ремонту дорог, детских садов, школ, Домов культуры, больниц и других социальных объектов подкреплены финансированием и поддержкой Президента и Правительства России, а значит, обязательно будут реализованы.

За каждым из достижений этого года стоит огромный труд людей, ваш труд. От души благодарю каждого за совместную работу, за доверие и поддержку, за достойный вклад в развитие нашего региона.

Уважаемые жители Архангельской области! Вы – главное достояние, сила и слава Поморья! Уверен, вместе мы сможем всё! Пусть будут счастливы наши дети, здоровы родители, а рядом будут верные и надёжные люди. Пусть в семьях царят любовь, душевная теплота и сбываются все надежды и мечты!

С Новым годом!

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский

31 декабрь 09:22 | : Будни

Главные новости


51-е место. Александр Цыбульский в итоговом Нацрейтинге губернаторов за 2022 г.
Под хвостом у Тигра. Итоги 2022 года по версии ИА RUSNORD

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (396)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20