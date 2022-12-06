Александр Цыбульский: К 2023 году мы пришли с хорошими результатами

Уважаемые жители Архангельской области! Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Новый год – долгожданный семейный праздник. И даже становясь взрослыми, все мы ждем его с каким-то особым волнением, что уж говорить о детях – для них это всегда сказочная история.
Каким стал уходящий 2022 год? Пожалуй, самым непростым за последние десятилетия. И даже в преддверии светлых праздников – Нового года и Рождества – мы не имеем права делать вид, что ничего не происходит, что нашей стране, как казалось еще год назад, ничего не угрожает. Не нужно бояться говорить правду.
А правда в том, что Россия оказалась в опасности. Но нам хватило смелости, боевой мощи, опыта и знания истории Отечества, чтобы встать на защиту страны, не дожидаясь, когда враг нападёт, открыв своё истинное лицо, которое много лет скрывалось под маской «партнёра» и «друга». Мы знаем, за что боремся: за подвиги предков, за сегодняшнее спокойствие наших семей, за будущее детей. И это будущее – главная ценность, которую сейчас отвоёвывают наши ребята на передовой специальной военной операции.
Давайте все вместе вспомним солдат и офицеров, сложивших головы на поле боя. За 77 лет со дня окончания Великой Отечественной войны мы не забыли наших героических предков. Никогда не забудем и тех, кто стал героем, отдав жизнь за страну уже в наши дни. Вечная память и вечная слава каждому погибшему солдату. Их семьям мы помогаем и будем помогать всегда.
Ребята, которые сейчас находятся на передовой, каждый день подвергаются опасности, совершают настоящий подвиг, защищая страну. И поэтому каждый из них – настоящий герой. Наша задача – не оставить без внимания семьи бойцов, и их заботы мы не делим на большие и малые, сейчас главное – постоянно быть рядом с теми, чьи мужья, сыновья, братья защищают наше Отечество.
Важно, чтобы в этот период, находясь вдалеке от дома, они были спокойны за свои семьи и знали, что мы заботимся о них. Так же, как ежедневно делаем всё, чтобы обеспечить ребят на передовой всем необходимым для эффективного ведения боя и создания нормальных бытовых условий. Мы помогали и будем помогать столько, сколько потребуется. Во имя Родины и во имя скорейшего возвращения наших солдат домой с Победой. Иначе быть просто не может!
Жизнь продолжается, а мы с вами продолжаем развивать наш регион. Высокими темпами газифицируем города и сёла, строим жильё, детские сады, школы, больницы, ФАПы, коммунальную инфраструктуру, строим и ремонтируем дороги и мосты, преображаем улицы. В десятках больниц области обновили оборудование, постоянно работаем над тем, чтобы привлекать на работу врачей и медсестёр.
К своему 85-летию Архангельская область достигла хороших результатов. Сегодня все наши планы на будущее по переселению людей из аварийного жилья, строительству и ремонту дорог, детских садов, школ, Домов культуры, больниц и других социальных объектов подкреплены финансированием и поддержкой Президента и Правительства России, а значит, обязательно будут реализованы.
За каждым из достижений этого года стоит огромный труд людей, ваш труд. От души благодарю каждого за совместную работу, за доверие и поддержку, за достойный вклад в развитие нашего региона.
Уважаемые жители Архангельской области! Вы – главное достояние, сила и слава Поморья! Уверен, вместе мы сможем всё! Пусть будут счастливы наши дети, здоровы родители, а рядом будут верные и надёжные люди. Пусть в семьях царят любовь, душевная теплота и сбываются все надежды и мечты!
С Новым годом!
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский