Дмитрий Морев прошелся по Архангельску и устроил разнос управляшкам

Как и обещал градоначальник областной столицы, сегодня днем со своими заместителями он устроил проверку качества уборки снега. Впечатления так себе, о чем он и поделился с читающей общественностью:

- Спасибо всем, кто вчера написал в комментариях проблемные адреса: лично я побывал во многих дворах Соломбалы. Ни одной территории не могу поставить оценку выше «тройки». Есть проезды, где видны следы уборки двух-трехдневной давности, но необходимо снова задействовать технику. А есть дворы, где управляющие компании не проводили работу вовсе.



Больше всего претензий к УК «Соломбальский округ», активнее и быстрее нужно задействовать технику и УК «Метелица+».



Обращаю внимание руководителей УК, и жителей: даже когда земельный участок отмежеван по цоколю дома, именно УК либо ТСЖ обязаны убирать снег с дворового проезда. Не верьте, если в управляющей компании отсутствие уборки объясняют тем, что проезд не является общедомовой собственностью. Законодательство и судебная практика подтверждают: обеспечить проезд и подход для жильцов – это обязанность УК!



Главе Соломбальского округа Дмитрию Попову я дал ряд поручений по конкретным объектам: дворы на ул. Красных Партизан, 19, ул. Советской, 32, ул. Мещерского, 13, ул. Кедрова, 20, ряд дворов по ул. Маяковского, снежные горы у ТРЦ «Соломбала Молл» и «Магнитов».



Из рабочей поездки позвонил руководству «РВК-Архангельск»: требуется срочно устранить утечку у школы и больницы на ул. Ярославской, откачать воду и убрать наледь. А МДУ должны в течение суток почистить тротуар вдоль этой улице: без уборки новая пешеходная дорожка превратилась в тропинку.



По итогам рабочих поездок каждый глава округа получил поручения от меня и заместителей. Как они исполнены, проконтролирую лично.



