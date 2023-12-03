Партия "Единая Россия" назвала своего кандидата в президенты

Единая Россия единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024 года. Партия сделает всё, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент, подчеркнул председатель Единой России Дмитрий Медведев на пленарном заседании.

«Приближается главное событие в политической жизни государства – выборы президента. Человека, способного брать на себя ответственность за судьбу страны в самых сложных условиях. Общенационального лидера, которому доверяют десятки миллионов людей. Вокруг него сплотились все, кто хочет видеть нашу страну сильной, процветающей и независимо, благополучной, верной своим традициям и устремлённой в будущее. Именно такой на века должна быть наша Родина», – отметил Дмитрий Медведев.

По его словам, верность курсу, который проводит президент, для партии означает постоянную работу на максимуме потенциала.

«С правящей партии спрос совершенно иной, чем с других политических структур. В отличие от них, мы имеем реальные возможности и опыт, чтобы действительно добиваться поставленных целей. Не утомлять людей громкими лозунгами, а отчитываться делами», – отметил Дмитрий Медведев.

Он заявил, что Единая Россия для поддержки Владимира Путина задействует весь свой потенциал и опыт.

«Приложим все усилия к тому, чтобы победа признанного и авторитетного лидера, которому доверяют миллионы граждан, стала точкой отсчёта для нового этапа в жизни России. Времени новых достижений, стабильного и динамичного развития. Позволила окончательно одержать верх над силами, которые угрожают безопасности и суверенитету страны. Создать все условия для того, чтобы последующие поколения граждан России смотрели в будущее с уверенностью и оптимизмом. Не сомневаюсь, что так и будет», – сказал Дмитрий Медведев.

Президент поблагодарил Единую Россию за последовательную и надёжную поддержку.

«Для меня она значима и важна. Мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам ещё очень многое предстоит сделать в интересах России. Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность. Перед нами, без всякого преувеличения, – исторические задачи. Их масштаб требует объединения усилий, сплочённости всех патриотических сил. Для Единой России, для наших сторонников, которые представляют всё наше многонациональное общество, все регионы, социальные, профессиональные группы, – это, в первую очередь, означает готовность к напряжённой работе, готовность к тому, чтобы идти вперёд, добиваться большего», – считает Владимир Путин.

Он отметил, что основные задачи сейчас – укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов российских семей. И, конечно, работать на консолидацию общества.

«Всё второстепенное, что нас разъединяет, нужно отбросить в сторону. И конечно, все решения мы должны и будем принимать только сами, без чужих подсказок из-за рубежа. Россия или будет суверенной, самодостаточной державой, или её вообще не будет. Это должно быть у нас в голове и в сердце. Уверен, что Единая Россия и впредь будет предлагать обществу именно такую объединительную, созидательную повестку», – отметил Президент.

Важнейшей для Единой России должна стать работа с лидерами общественного мнения, профессионалами в разных отраслях, волонтёрами и ветеранами СВО, уверен Владимир Путин.

«Многие наши товарищи – члены партии, её сторонники, депутаты разных уровней прошли через фронт и сейчас сражаются на передовой. Поддержим их. Тысячи волонтёров Единой России помогают бойцам, фронту, мирным жителям наших освобождённых городов и посёлков. Решительных, смелых людей, которые прошли фронт, проявили себя в добровольческом, волонтёрском движении, много. Так же, как и специалистов самых разных областей, самых разных профессий, которые на деле показали, что значит верность долгу, своей стране в период непростых испытаний. Это действительно наше достояние, опора для страны», – обратился президент к делегатам съезда.

Помимо этого, он попросил Единую Россию принять самое активное участие в проектах Года семьи и предложить новые инициативы, направленные на поддержку материнства и детства, на укрепление наших традиционных, семейных ценностей, на развитие системы воспитания и наставничества.

«Это крайне важные, принципиальные вопросы для демографического развития России, для сбережения нашего народа», – сказал Президент.

Он напомнил также о необходимости развивать народную программу Единой России, чтобы она отвечала современным вызовам, а также включать в предвыборные программы ответы на обращения людей.

«Обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее. Эти и другие задачи, в целом планы на будущее мы будем определять, конечно, вместе. Вместе с гражданами России сформулируем стратегию развития на долгосрочную перспективу», – сказал президент.

Владимир Путин уверен – Единая Россия, все её сторонники будут и дальше трудиться с полной отдачей, на результат – для людей, для достижения общенациональных целей.

«Рассчитываю на дальнейшую совместную работу с вами в интересах нашей единой страны, нашего великого народа. Благодарю вас за поддержку», – заключил президент.

Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак выразил уверенность, что решение о поддержке президента разделяет подавляющее большинство граждан.

«Партия примет самое активное участие в предстоящей кампании. Наша задача - обеспечить максимальное участие в президентских выборах нашего актива, максимальную поддержку нашего кандидата. Мы пресечем любые попытки провокаций и влияния на кампанию извне», – подчеркнул он.

Андрей Турчак отметил также, что сегодня, когда Запад оказывает беспрецедентное давление на Россию, хочет развалить нашу страну, все должны сплотиться вокруг нашего лидера России.

«Оставить в стороне все разногласия и выразить поддержку нашему президенту, вне зависимости от партийной принадлежности», – сказал секретарь генсовета.

В заключение председатель Единой России выразил уверенность – избирательная кампания завершится блестящей победой Владимира Путина. А решение XXI съезда партии о поддержке кандидатуры президента на выборах будет иметь для Единой России определяющее значение в ближайшие годы.

Сенатор РФ от Архангельской области Иван Новиков отметил:

«Патриотизм Единой России, который отметил наш президент, основывается на результатах многолетней работы партии, её сторонников в интересах людей, в укреплении государства, в развитии нашей страны и всех регионов РФ.

Доверие общества к партии, её объединительной, созидательной повестке помогает нам своевременно реагировать на самые востребованные жизненные вопросы, возникающие в моменте. Мы все – политики, управленцы, сенаторы, парламентарии, врачи, учителя, деятели науки и культуры, военнослужащие работаем одной сплочённой командой, чтобы вместе с нашим президентом сделать Россию сильной и суверенной. Без консолидированной позиции, как отметил Владимир Владимирович, нам было бы сложно демонстрировать прочность и устойчивость к провокациям, которые мы успешно преодолели».



