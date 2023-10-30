Фракция "Единая Россия" в АОСД дала дорогу молодым в политику

Руководитель фракции Игорь Чесноков начал с поздравления депутатов с днем Конституции и с 30-летием создания Архангельского областного Собрания.

На повестке фракции вопросы сессии. Один из основных – внесение поправок в областной бюджет на следующие три года. Напомним, что проект бюджета был принят в первом чтении. Поправки касаются социального обслуживания населения, создания комфортных условий проживания, сохранения традиционных ценностей. Одна из ключевых поправок предусматривает дополнительное финансирование проекта «Комфортное Поморье». Проект доказал свою необходимость летом этого года, когда был объявлен сбор предложений по улучшению окружающей среды. В оргкомитет поступило более тысячи заявок.

«Поправка внесена депутатами фракции «Единая Россия». На ее реализацию нами предложено выделить дополнительно 70 млн. рублей из бюджета», - председатель комитета областного Собрания по вопросам бюджета, экономике, финансовой и налоговой политике Игорь Годзиш.

Этой же поправкой дополнительно вносится 20 млн. рублей на ремонт памятников, обелисков, захоронений защитников Отечества. «Единая Россия» и в прошлом году стала инициатором данного законопроекта. Также по 20 млн рублей пойдет на капремонт медицинских учреждений и создание модельных библиотек. Ежегодно в Архангельской области обновляется по модельному стандарту около пяти библиотек, их общее число достигло 21.

«Спрос на обновление социальной инфраструктуры вокруг, облагораживание улиц, общественных пространств, а также их создание, возрождение высок как никогда. Наши люди должны жить в достойных условиях и получать качественные услуги на уровне не хуже чем в столице», - заметил руководитель фракции Игорь Чесноков.

По сообщению министра финансов Архангельской области Елены Усачевой, благодаря росту инвестиционных программ в 2023 году удалось завершить строительство начальной школы на 320 мест в селе Ильинско-Подомское, а также школы на 1600 мест в Архангельске, ввести в эксплуатацию мост через Никольское устье Северной Двины в Северодвинске. Кроме того, были приобретены жилые помещения либо построены дома для улучшения жилищных условий граждан. Для сотрудников пяти медорганизаций приобретены служебные квартиры.

Исполнение бюджета показывает хорошую динамику в сфере образования, социальной поддержки, культуры, охраны окружающей среды, формирования комфортной городской среды и программы «Молодежь Поморья».

Увеличение бюджета ожидается и в сфере детского отдыха и оздоровления. Так, и.о. министра труда, занятости и социального развития Владимир Торопов сообщил о дополнительном финансировании программы «Дети Арктики» в 2024 году на 30 млн. рублей.

«Этого удалось достичь благодаря работе с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Региональное софинансирование вырастет до 3,5 млн. рублей. Значит, что еще больше детей из арктических территорий, смогут отдохнуть и оздоровиться на юге страны, получив бесплатную путевку», - отметил Владимир Торопов.

Депутаты обсудили увеличение федерального финансирования Поморья. Благодаря ему 67,9 млн рублей направят на долговременный уход за пожилыми людьми и инвалидами. Это станет новым пилотным проектом, куда вошла и Архангельская область.

Увеличены федеральные выплаты единого пособия для детей, на обеспечение жильем детей-сирот, на реабилитационное оборудование для соцзащиты.

Депутаты фракции единогласно поддержали законопроект о создании Молодежного парламента при Архангельском областном Собрании депутатов. Согласно законопроекту членами парламента смогут стать молодые люди от 18 до 35 лет. В него войдут по одному представителю от района и 10 представителей от политических партий, представленных в областном Собрании пропорционально полученным мандатам. Таким образом, «Единая Россия» может выдвинуть шесть кандидатов. Они будут представлять права и интересы молодежи. Во всех регионах СЗФО такая практика уже зарекомендовала себя.

Обсудили депутаты и наболевший для жителей городов вопрос парковки автомобилей на газонах, цветниках, спортивных и детских площадках. Законодательную инициативу внес губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Чтобы преодолеть негативную тенденцию предлагается увеличить штрафы за такую парковку.

Штрафы будут увеличены в два раза. После принятия законопроекта для штраф для нерадивого водителя составит две тысячи рублей, для должностных лиц – 10 тысяч рублей и для юридических лиц – 20 тысяч рублей. При повторном правонарушении в течение года размер штрафа увеличивается до пяти, 30 и 60 тысяч рублей соответственно. По сообщению министра транспорта Архангельской области Сергея Роднева, такие меры действуют во всех субъектах, а во многих сумма штрафа превосходит эти цифры. Выявлять нарушителей будут административные комиссии и мобильные комплексы фото и видеофиксации.



