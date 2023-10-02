Ваге Петросян: "Наша задача помочь ребятам стать настоящими патриотами"

Во Всероссийский День призывника, который отмечался 15 ноября, юнармейцы из Архангельска провели акцию «Георгиевская ленточка» для новобранцев, отправляющихся к местам прохождения срочной службы. Ребята побывали на торжественном построении будущих солдат. Напомним, в нашем регионе, как и по всей стране, продолжается осенний призыв в ряды Вооруженных сил России.

В Поморье для будущих защитников Отечества в День призывника провели различные игры, викторины, занятия по начальной военной подготовке. Ребят пригласили на площадки зональных центров патриотического воспитания, юнармейских отрядов, Домов Юнармии. Координировал эту работу региональный центр «Патриот».

В Архангельске центральным событием стала отправка северян-новобранцев к местам прохождения срочной службы. Участие в торжественном мероприятии приняли и юнармейцы, которые организовали акцию «Георгиевская ленточка». Затем уже для самих ребят провели экскурсию по областному призывному пункту. Такие проекты – часть масштабной работы по допризывной подготовке.

- В Архангельской области реализуется стратегия по патриотическому воспитанию юных северян, рассчитанная до 2027 года. Особая роль в этой работе уделяется духовно-нравственному воспитанию молодежи. Наша общая задача – помочь ребятам обрести настоящие жизненные ориентиры, стать патриотами своей страны. И делать это необходимо в форматах, которые интересны самим юным северянам, - отметил первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян.

Отметим, целая серия мероприятий, приуроченных ко Дню призывника, состоялась и в муниципальных образованиях Архангельской области. Так, в Вельске для будущих защитников на площадке зонального центра провели квест-игру «Будущий защитник». А юнармейцам Устьянского округа старшие наставники рассказали о службе в Вооруженных Силах страны.