Инициативы по возвращению и удержанию ценных кадров

Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" осуществлён призыв граждан России на военную службу, при этом сроки службы не установлены, а значит, демобилизация может быть только после принятия соответствующего нормативно-правового акта. На сегодняшний день такого документа не принято.

Последствия объявленной в сентябре 2022 года частичной мобилизации не заставили себя долго ждать: экономика страны сразу почувствовала дефицит кадров во всех отраслях. Одних призвали выполнить патриотический долг, другие поспешили покинуть Родину. И если раньше, до начала специальной военной операции на Украине, проблема «утечки умов» существовала «перманентно» и решалась государством постепенно, путём принятия долгосрочных программ, то с началом мобилизации потребовались срочные специальные меры в сфере экономики для удержания и возврата ценных кадров.

В первую очередь, для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России государством было принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан определённых специальностей.

Какие сотрудники попали под отсрочку

Первые, кто получил отсрочку от мобилизации - это работники организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), его структурных подразделений и отдельных производственных объектов. Отсрочка предоставляется только на период работы в этих организациях руководителей, специалистов и рабочих, участвующих в выполнении заданий государственного оборонного заказа.

Вторая категория, освобождённая от призыва по мобилизации — студенты-выпускники, которые заканчивают обучение и сразу трудоустраиваются на предприятия ОПК. С ними заключают трудовые договоры ещё до окончания обучения и таким образом предоставляют отсрочку от военной службы. Такая мера является инструментом стимулирования привлечения будущих выпускников в организации ОПК.

Далее в списке «освобождённых» стоят работники с высшим образованием, которые трудятся полный рабочий день в следующих организациях:

аккредитованные ИТ-компании (специалисты должны быть задействованы в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры);

российские операторы связи, имеющие соответствующую лицензию (сотрудники должны быть задействованы в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации);

зарегистрированные СМИ, вещатели теле- или радиоканалов, включённые в перечень системообразующих, и задействованные в производстве и распространении информационной продукции;

организации, обеспечивающие стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения.

Также Приказом от 26.09.2022 N 712 Минцифры России утвердило перечень приоритетных специальностей сотрудников операторов связи и в области информационных технологий, по которым рекомендована отсрочка от мобилизации. Всего перечень включает в себя 195 специальностей и направлений подготовки.

Однако, наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации или в операторе связи сами по себе не дают права на освобождение от призыва. Необходимо также выполнять критически важные функции.

Возврат кадров

С начала мобилизации некоторые представители власти довольно негативно реагировали на тех специалистов, кто покинул Россию, и таким образом избежал призыва. Например, сенатор Андрей Клишас , спикер Госдумы Вячеслав Володин и зампред Совбеза, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступали с резкой критикой к таким россиянам, предлагали различные ограничительные меры против них.

С начала 2023 года позиция государства изменилась, наметилась «оттепель». Этому способствовали и представители бизнес-элиты. Так, президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин выступает против ограничений в отношении покинувших страну россиян и считает, что к уехавшим квалифицированным специалистам следует относиться терпимее. Высказывания бизнесмена прокомментировал пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков , подчеркнув, что Россия заинтересована в создании необходимых условий для возвращения в страну редких и ценных кадров, «чтобы они продолжали свою деятельность на благо российских компаний и в итоге на благо российского государства».

О том, что «в России нужно создать все условия, чтобы уехавшие из страны предприниматели и работники высокотехнологичных отраслей экономики вернулись», - заявил и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак : «Умные головы должны вернуться — давайте себе такую задачу в рамках нашего партийного проекта поставим», — сказал он.

Интересные предложения

Одним из перспективных направлений в удовлетворении дефицита кадров стало сотрудничество бизнес-сообщества с образовательными учреждениями среднего звена — техникумами, колледжами и т. п. В некоторых регионах, например, Белгородской области, такая система действует уже давно, в некоторых — только начинает работать (например, Курская, Костромская области). В обоих случаях результат положительный: обучение студентов, ориентированное на практику на конкретных предприятиях, позволяет быстро трудоустраивать молодых специалистов, при этом покрывая потребности в кадрах. Конечно, это не решает проблему отсутствия опытных и высококвалифицированных сотрудников, но позволяет производству оставаться «на плаву», проводить ротацию кадров.

Некоторые представители власти предлагают оригинальные решения по восполнению кадровых потерь. Например, депутат из фракции "Единая Россия" Максим Иванов предложил рассмотреть вопрос о замещении мобилизованных работников с высокой квалификацией на безработных . По мнению депутата, «в центрах занятости на учёте состоят здоровые, крепкие мужики. Безработные. Без денег. Возникает разумный вопрос: может при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных «клиентов» центра занятости? Уверен, те будут только рады: работа почетная, зарплата высокая», - сказал депутат.

Проблема нехватки кадров сохраняется до сих пор. Очевидно, намеченные тенденции по удержанию и возврату квалифицированных кадров будут не только сохраняться, но и расширяться, предоставляя уехавшим специалистам новые условия для работы в России, а выпускникам российских учебных заведений — новые возможности получения профессионального опыта и карьерного роста.

На фото: автор - правозащитник и общественный деятель Александра Бакшеева