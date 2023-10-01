Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Иван Новиков: Участникам СВО необходима комплексная поддержка

Комитет Совета Федерации по социальной политике провел круглый стол, посвященный вопросам реабилитации участников СВО, получивших увечья или заболевания в ходе выполнения боевых задач.

 «Все чаще поднимаются вопросы социальной защиты участников боевых действий. Одно из важнейших ее направлений — социальная адаптация и комплексная реабилитация, которая подразумевает медицинское, юридическое и психологическое сопровождение, содействие в переподготовке и трудоустройстве. На сегодняшний день это направление уже частично урегулировано федеральным законодательством, но до сих пор сохраняется ряд проблем, связанных с поддержкой участников СВО и защитой их прав», — отметил сенатор Иван Новиков.

 По мнению сенатора, первоочередного решения требуют следующие вопросы:

 — долговременная процедура признания участников боевых действий, получивших ранения, инвалидами боевых действий. В результате ветераны достаточно длительное время лишены возможности получить все меры социальной и медицинской поддержки;

— законодательно не ограничены права работодателя о расторжении срочных трудовых контрактов, а также контрактов с инвалидами;

— отсутствие комплексной реабилитации. Человек вынужден ходить по разным инстанциям, а в ряде случаев лететь в Москву, чтоб получить необходимую помощь;

— затянутая процедура перевода раненых из военных госпиталей в государственные медицинские учреждения по месту жительства, порой на оформление документов уходят месяцы;

— трудности с получением удостоверений инвалидов боевых действий;

— крайне низкая компенсация по уходу за инвалидами I группы — 1200 рублей, отсутствует ежегодная индексация.

По словам Ивана Новикова для решения обозначенных проблем принят ряд мер:

— обновлены правила проведения медицинской реабилитации. Расширен перечень организаций здравоохранения, которые имеют право оказывать такую помощь;

— упрощены лицензионные требования к оснащению отделений медицинской реабилитации и квалификационные требования к персоналу;

— планируется создание единой системы региональных центров экстремально-кризисной подготовки и реабилитации;

— появится единый целевой показатель квоты приёма на работу инвалидов;

— расширены программы субсидирования найма и бесплатного переобучения граждан;

— запланированы субсидии для работодателей за трудоустройство участников СВО;

— подготовлен законопроект, который позволит обеспечить уход за инвалидами I группы с ежемесячной выплатой равной прожиточному минимуму.

 Напомним, что вопросы координации деятельности органов исполнительной власти призван решить Фонд поддержки «Защитники Отечества», филиалы которого открыты во всех регионах страны. А для того, чтобы эффективно определять индивидуальные нужды инвалидов боевых действий предлагается ввести социальный паспорт.

30 октябрь 07:51 | : Политика

Главные новости


Семь – счастливое число Arctic open. Заметки с пресс-конференции
Объявлен шорт-лист VII кинофестиваля Arctic open

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2023 (304)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20