Иван Новиков: Участникам СВО необходима комплексная поддержка

Комитет Совета Федерации по социальной политике провел круглый стол, посвященный вопросам реабилитации участников СВО, получивших увечья или заболевания в ходе выполнения боевых задач.

«Все чаще поднимаются вопросы социальной защиты участников боевых действий. Одно из важнейших ее направлений — социальная адаптация и комплексная реабилитация, которая подразумевает медицинское, юридическое и психологическое сопровождение, содействие в переподготовке и трудоустройстве. На сегодняшний день это направление уже частично урегулировано федеральным законодательством, но до сих пор сохраняется ряд проблем, связанных с поддержкой участников СВО и защитой их прав», — отметил сенатор Иван Новиков.

По мнению сенатора, первоочередного решения требуют следующие вопросы:

— долговременная процедура признания участников боевых действий, получивших ранения, инвалидами боевых действий. В результате ветераны достаточно длительное время лишены возможности получить все меры социальной и медицинской поддержки;

— законодательно не ограничены права работодателя о расторжении срочных трудовых контрактов, а также контрактов с инвалидами;

— отсутствие комплексной реабилитации. Человек вынужден ходить по разным инстанциям, а в ряде случаев лететь в Москву, чтоб получить необходимую помощь;

— затянутая процедура перевода раненых из военных госпиталей в государственные медицинские учреждения по месту жительства, порой на оформление документов уходят месяцы;

— трудности с получением удостоверений инвалидов боевых действий;

— крайне низкая компенсация по уходу за инвалидами I группы — 1200 рублей, отсутствует ежегодная индексация.

По словам Ивана Новикова для решения обозначенных проблем принят ряд мер:

— обновлены правила проведения медицинской реабилитации. Расширен перечень организаций здравоохранения, которые имеют право оказывать такую помощь;

— упрощены лицензионные требования к оснащению отделений медицинской реабилитации и квалификационные требования к персоналу;

— планируется создание единой системы региональных центров экстремально-кризисной подготовки и реабилитации;

— появится единый целевой показатель квоты приёма на работу инвалидов;

— расширены программы субсидирования найма и бесплатного переобучения граждан;

— запланированы субсидии для работодателей за трудоустройство участников СВО;

— подготовлен законопроект, который позволит обеспечить уход за инвалидами I группы с ежемесячной выплатой равной прожиточному минимуму.

Напомним, что вопросы координации деятельности органов исполнительной власти призван решить Фонд поддержки «Защитники Отечества», филиалы которого открыты во всех регионах страны. А для того, чтобы эффективно определять индивидуальные нужды инвалидов боевых действий предлагается ввести социальный паспорт.