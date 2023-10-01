Иван Новиков: Участникам СВО необходима комплексная поддержка

Комитет Совета Федерации по социальной политике провел круглый стол, посвященный вопросам реабилитации участников СВО, получивших увечья или заболевания в ходе выполнения боевых задач.
«Все чаще поднимаются вопросы социальной защиты участников боевых действий. Одно из важнейших ее направлений — социальная адаптация и комплексная реабилитация, которая подразумевает медицинское, юридическое и психологическое сопровождение, содействие в переподготовке и трудоустройстве. На сегодняшний день это направление уже частично урегулировано федеральным законодательством, но до сих пор сохраняется ряд проблем, связанных с поддержкой участников СВО и защитой их прав», — отметил сенатор Иван Новиков.
По мнению сенатора, первоочередного решения требуют следующие вопросы:
— долговременная процедура признания участников боевых действий, получивших ранения, инвалидами боевых действий. В результате ветераны достаточно длительное время лишены возможности получить все меры социальной и медицинской поддержки;
— законодательно не ограничены права работодателя о расторжении срочных трудовых контрактов, а также контрактов с инвалидами;
— отсутствие комплексной реабилитации. Человек вынужден ходить по разным инстанциям, а в ряде случаев лететь в Москву, чтоб получить необходимую помощь;
— затянутая процедура перевода раненых из военных госпиталей в государственные медицинские учреждения по месту жительства, порой на оформление документов уходят месяцы;
— трудности с получением удостоверений инвалидов боевых действий;
— крайне низкая компенсация по уходу за инвалидами I группы — 1200 рублей, отсутствует ежегодная индексация.
По словам Ивана Новикова для решения обозначенных проблем принят ряд мер:
— обновлены правила проведения медицинской реабилитации. Расширен перечень организаций здравоохранения, которые имеют право оказывать такую помощь;
— упрощены лицензионные требования к оснащению отделений медицинской реабилитации и квалификационные требования к персоналу;
— планируется создание единой системы региональных центров экстремально-кризисной подготовки и реабилитации;
— появится единый целевой показатель квоты приёма на работу инвалидов;
— расширены программы субсидирования найма и бесплатного переобучения граждан;
— запланированы субсидии для работодателей за трудоустройство участников СВО;
— подготовлен законопроект, который позволит обеспечить уход за инвалидами I группы с ежемесячной выплатой равной прожиточному минимуму.
Напомним, что вопросы координации деятельности органов исполнительной власти призван решить Фонд поддержки «Защитники Отечества», филиалы которого открыты во всех регионах страны. А для того, чтобы эффективно определять индивидуальные нужды инвалидов боевых действий предлагается ввести социальный паспорт.