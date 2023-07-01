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Коммунистам Архангельской области поменяли депутата

Пока паблики от местного отделения КПРФ («Красное Поморье») напыщенно рассуждают о «пирровой победе «Единой России», их хилую депутатскую колоду в Областном Собрании  быстренько перетасовали.

Вместо широко заявленной в первые дни после выборов Натальи Ивашиной, 1-го секретаря Котласского отделения КПРФ, мандат в ЗакСобрание получит Алексей Канюков из НАО, его имя стоит в окончательном варианте нового депутатского списка.

Таким образом, в новом созыве АОСД интересы избирателей Ненецкого округа будут представлять сразу два депутата. Причем второй, Александр Король (ЕР), претендует на место заместителя председателя регионального парламента.

Проведенная рокировка, с точки зрения наших наблюдателей, говорит о новом витке интеграции округа в область с далеко идущими планами.

Чем интересен Канюков, как личность. Этого коммуниста в родном Заполярье за глаза называют не иначе, как «Красный рантье». Вот, что о нем пишет паблик «ЗА НАО»:

- В Совете Заполярного района есть не примечательный вроде бы коммунист – Канюков Алексей Васильевич. Но оказывается, от идеологии коммунизма он так же далёк, как какой ни будь американский Ротшильд. В его декларации за 2021 год указан доход за прошлый год более чем в 25 миллионов рублей. Откуда спрашивается не у предпринимателя, не у наследного арабского принца, а у скромного коммуниста, работника окружного учреждения, а ранее государственного служащего такие деньжищи? Соратники по партии сказали: «Заработал на ценных бумагах».

Стоит напомнить, что игра на рынке ценных бумаг в коммунистическом сознании не является даже формой предпринимательства, но типичной спекуляцией.

Хорошая компания подобралась (с учетом прошлого Гревцова и настоящего Виноградовой) у самых ярых защитников интересов простого народа Поморья…

19 сентябрь 15:44 | : Политика / Скандалы

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