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Поморы познают свое генеалогическое древо

В Штабе общественной поддержки состоялась встреча на тему: «Генеалогический поиск как инструмент сохранения традиционных ценностей». 

Спикерами выступили заместитель министра культуры Архангельской области - начальник отдела по делам архивов Игорь Репневский и кандидат исторических наук, заместитель директора областного архива Василий Трофименко. Они рассказали о том, что сейчас, каждый северянин может узнать историю своей семьи даже, не выходя из дома.

 Все благодаря «Единой архивной информационной системе Архангельской области». Суть ее проста – необходимо зарегистрироваться на портале https://archives.dvinaland.ru, и получить доступ к электронным документам, содержащим сведения о людях, живших на территории современной Архангельской области в XVIII – начале XX веков.  

 Работа над «Единой архивной информационной системой Архангельской области» началась в 2018 году и плодотворно велась в течение пяти лет. Проект начал свое существование весной 2023 года.

 «Сохранение семейных ценностей, сохранение истории семьи – бесценная историческая память. Более трехсот лет назад образовалась архивная служба Архангельской области. На сегодня, Поморье в Северо-Западном Федеральном округе находится на втором месте по объему документов, которые хранятся в архивах. Четыре миллиона сто тысяч дел, представьте себе, какая это история», - резюмировал Игорь Репневский.

В ходе лекции спикеры рассказали, как собирались все эти архивы. Одним из источников информации стали церковные книги. Несколько веков назад каждый православный был обязан раз в год прийти на исповедь. О нем и о его семье делались пометки о явке. Книги, которые велись в церквях, так и назывались «исповедные».

 «Если постараться, то можно узнать о своих предках, которые жили в конце семнадцатого – начале восемнадцатого века. О каждом жителе велись записи. Мы на регулярной основе проводим занятия на базе Государственного архива Архангельской области по адресу ул. Шубина д.1. И объясняем, как правильно работать с архивом, как работать с нашей системой. Это поможет в составлении своего родословного древа», - отметил Василий Трофименко.

 На встречу пришли все, кому интересны события прошлого и не безразлична история своего рода.

 «Очень интересно было послушать, как составляется генеалогическое древо, как работать с архивом. Это ведь наша история ее необходимо знать. Хочу сказать, что у меня есть генеалогическое древо нашей семьи, но только по маминой линии, им занималась моя старшая сестра. Теперь хочу продолжить ее начинания, те более для этого есть все инструменты», - отметила жительница Архангельска Римма Афанасьева.

 
 

17 август 18:05 | : Политика

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