Легкая атлетика Поморья получит серьезную поддержку от регионального правительства

В Штабе общественной поддержки «Единой России» министр спорта Архангельской области Алексей Аксенов провел встречу с президентом Федерации легкой атлетики региона Дмитрием Акишевым.

На сегодня легкой атлетикой в регионе занимаются около семи тысяч северян. На развитие Федерации из областного бюджета ежегодно выделяется около одного миллиона рублей. Это расходы на проведение соревнований, судейское обеспечение, проезд спортсменов, закупку наградной атрибутики. Но в нынешних реалиях, ввиду роста цен, этой суммы едва хватает. Необходимо дополнительное финансирование.



«Мы всегда готовы к конструктивному диалогу с Федерациями и спортсменами. Выезд атлета в другой регион, его подготовка – все понимаем какие это расходы. Постараемся сделать так, чтобы увеличить финансирование легкой атлетики», - сказал Алексей Аксенов.



Также в ходе встречи затронули вопрос ремонта легкоатлетического манежа на стадионе «Труд». Объект был возведен в 70-ые годы прошлого столетия. И по тем меркам считался идеальным спортивным комплексом. По мнению Дмитрия Акишева, благодаря ему у нас в Поморье появились десятки именитых атлетов. Но сейчас состояние объекта не может позволить проводить качественные соревнования – слишком большой износ покрытия беговых дорожек. Есть вероятность получения травмы спортсменом.



«Мы можем остаться без единственного, крытого легкоатлетического спортивного объекта. Думаю, позиция министерства спорта будет поддержана правительством Архангельской области. Планируем выполнить ремонт до декабря 2023 года», - резюмировал Алексей Аксенов.



«В планах Федерации есть создание двух легкоатлетических манежей в Архангельске. Один в Соломбале, второй на базе будущего современного кампуса САФУ. Однако, пока не ясно, какой из объектов будет реализован раньше, есть возможность привлечь для этого вопроса внебюджетные средства», - рассказал Дмитрий Акишев.



Во время встречи не обошли стороной и ситуацию финансовой поддержки молодых спортсменов. В регионе есть талантливая молодежь, которая подает надежды, чтобы выступать на самом высоком уровне. Но сейчас у них нет того количества наград и необходимого количества соревнований для присвоения статуса инструктора, что дало бы возможность для получения финансовой поддержки.



«Очень бы хотелось найти форму поддержки для молодых спортсменов. При формировании бюджета на 2024 год постараемся эту позицию заложить. Необходимо создать условия для поддержки этих атлетов, чтобы они могли оставаться в Архангельской области и продолжать свои тренировки», - рассказал Алексей Аксенов.



По окончании встречи спикеры сообщили, что 16 сентября в рамках проведения «Кросса наций» в Архангельске состоится чемпионат области по полумарафону.