Игорь Скубенко приступил к обязанностям социального министра

Полностью должность называется «министр труда, занятости и социального развития».
В таком качестве экс-глава городской администрации Северодвинска был представлен на оперативном совещании в Правительстве Архангельской области. И это возвращение – до 2017 года Игорь Скубенко работал в Доме на Троицком министром образования.
На посту социального министра Игорь Васильевич сменил Сергея Свиридова, чуть больше года назад прибывшего к нам из Ненецкого округа. Последний, по некоторым данным, не сработался с Олесей Старжинской, вице-премьером, отвечающим за весь социальный блок.
Напомним, о своем уходе с поста главы Северодвинска Игорь Скубенко объявил неделю назад. Сейчас на освободившуюся должность претендуют шесть кандидатов.