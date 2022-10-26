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Игорь Скубенко приступил к обязанностям социального министра

Полностью должность называется «министр труда, занятости и социального развития».

В таком качестве экс-глава городской администрации Северодвинска был представлен на оперативном совещании в Правительстве Архангельской области. И это возвращение – до 2017 года Игорь Скубенко работал в Доме на Троицком министром образования.

На посту социального министра Игорь Васильевич сменил Сергея Свиридова, чуть больше года назад прибывшего к нам из Ненецкого округа. Последний, по некоторым данным, не сработался с Олесей Старжинской, вице-премьером, отвечающим за весь социальный блок.

Напомним, о своем уходе с поста главы Северодвинска Игорь Скубенко объявил неделю назад. Сейчас на освободившуюся должность претендуют шесть кандидатов.

 

28 ноябрь 13:29 | : Политика

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