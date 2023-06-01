Коми-Telegram пророчит Александра Цыбульского в главы Минприроды РФ

Вот такой пост разместила в вчера в популярной соцсети группа KomiLeaks:

- Губернаторы Тверской области И. Руденя, Архангельской области А. Цыбульский на днях оставляют свои посты и перебираются в Москву.



Окружение Цыбульского предполагает, что Александр пойдет на Минприроды.



Высокий пост ждет и Руденю (уже не первый год кстати).



Мимо повышения губернатор Белгородской области В. Гладков. Его рассматривали, но нет.



Нашего пока не забирают никуда... –сетую жители Республики Коми.

Наблюдатели «Руснорда» сомневаются в правдивости данной информации. Было бы нелогичным меньше, чем за два месяца до осенних региональных выборов снимать первого номер партийного списка «Единой России».