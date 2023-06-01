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Коми-Telegram пророчит Александра Цыбульского в главы Минприроды РФ

Вот такой пост разместила в вчера в популярной соцсети группа KomiLeaks:

- Губернаторы Тверской области И. Руденя, Архангельской области А. Цыбульский на днях оставляют свои посты и перебираются в Москву.

 Окружение Цыбульского предполагает, что Александр пойдет на Минприроды.

 Высокий пост ждет и Руденю (уже не первый год кстати).

 Мимо повышения губернатор Белгородской области В. Гладков. Его рассматривали, но нет.

 Нашего пока не забирают никуда... –сетую жители Республики Коми.

Наблюдатели «Руснорда» сомневаются в правдивости данной информации. Было бы нелогичным меньше, чем за два месяца до осенних региональных выборов снимать первого номер партийного списка «Единой России».

 

19 июль 08:29 | : Политика

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