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Архангельская КПРФ выдвинула на выборы странных кандидатов

Сайт регионального Избиркома Архангельской области опубликовал списки кандидатов на осенние выборы в областное Собрание от Коммунистической партии Российской Федерации. С личными данными. Там есть, на что посмотреть…

Так, по округу №4 идет Устинов Эльдар Александрович, в чьем адресе места жительства указано - места жительства в пределах Российской Федерации не имеет. То ли бомж, то ли иноагент… редакция теряется в догадках.

Также в списках кандидатов в областные парламентарии указаны два мужчины отнюдь не пенсионного возраста, в роде занятий которых стоит гордое – домохозяин. Или альфонсы, или состоятельные рантье… ещё одна загадка для избирателя.

Однако самую интригующую запись наши наблюдатели нашли в исходных данных Михаила Шишова, на днях бросившего клич поздравлять его с днем рождения исключительно денежными переводами. В графе род занятий дословно стоит – физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Есть мнение, что у сотрудников избиркома просто рука не поднялась написать слово блогер.

Наличие в партийном списке компартии большого числа предпринимателей-капиталистов и лица с судимостью (погашенной) давно никого не удивляет.

В списке кандидатов-одномандатников стоит обратить внимание на журналиста Алексея Морозова, ранее исповедовавшего либеральные ценности. Выпускнику Литературного института им. Горького (специализация – драматургия) достался 18-й округ, куда входят Вилегодский и Верхнетоемский округа, Красноборский и Ленский районы.

Вот мужики удивятся!

17 июль 15:34 | : Политика

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