Глава Архангельска вдохнул запах "Землянички"

Впечатлениями от рабочей поездки по объектам капитального ремонта делится лично Дмитрий Морев:

- Сегодня я побывал в детском саду №20 «Земляничка». Он состоит из большого и малого корпусов, и в каждом из них в этом году проводятся ремонты капитального характера.



В корпусе на Урицкого, 15 завершается замена ограждения, а на экономию будут установлены домофоны на калитку и ворота. Это безопасность и удобство для родителей, которые могут с помощью магнитной карточки проходить на территорию садика.



В малом корпусе на ул. Романа Куликова, где размещаются всего 4 группы для детей с особенностями развития, на 50% выполнен ремонт кровли. Подрядчик готов завершить весь объем до конца июля. Сроки работы находятся и на контроле депутата Гордумы Сергея Чанчикова.



Всего детсады Архангельска посещает более 19,5 тысяч юных горожан. Наша задача – обеспечить комфортные и безопасные условия. В этом году мы выделили значительные средства на капитальный и текущий ремонт дошкольных учреждений. Большой упор сделали на обеспечение охранно-пожарной сигнализацией: на эти цели при поддержке областного правительства направляем 24 млн. рублей.



Еще 6 млн. рублей мы выделили на проектирование капремонтов садиков: это наш задел на будущее. Наличие проекта – обязательное условие участия в федеральных или областных программах модернизации учреждений. Именно поэтому важно заблаговременно выполнять подготовительную работу, чем мы сейчас и занимаемся.



