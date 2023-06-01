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Глава Архангельска вдохнул запах "Землянички"

Впечатлениями от рабочей поездки по объектам капитального ремонта делится лично Дмитрий Морев:

- Сегодня я побывал в детском саду №20 «Земляничка». Он состоит из большого и малого корпусов, и в каждом из них в этом году проводятся ремонты капитального характера.

 В корпусе на Урицкого, 15 завершается замена ограждения, а на экономию будут установлены домофоны на калитку и ворота. Это безопасность и удобство для родителей, которые могут с помощью магнитной карточки проходить на территорию садика.

 В малом корпусе на ул. Романа Куликова, где размещаются всего 4 группы для детей с особенностями развития, на 50% выполнен ремонт кровли. Подрядчик готов завершить весь объем до конца июля. Сроки работы находятся и на контроле депутата Гордумы Сергея Чанчикова.

 Всего детсады Архангельска посещает более 19,5 тысяч юных горожан. Наша задача – обеспечить комфортные и безопасные условия. В этом году мы выделили значительные средства на капитальный и текущий ремонт дошкольных учреждений. Большой упор сделали на обеспечение охранно-пожарной сигнализацией: на эти цели при поддержке областного правительства направляем 24 млн. рублей.

 Еще 6 млн. рублей мы выделили на проектирование капремонтов садиков: это наш задел на будущее. Наличие проекта – обязательное условие участия в федеральных или областных программах модернизации учреждений. Именно поэтому важно заблаговременно выполнять подготовительную работу, чем мы сейчас и занимаемся.


28 июнь 11:50 | : Политика

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