В Архангельской области разворачивается проект "Комфортное Поморье"

Региональный проект «Комфортное Поморье» - это форма поддержки инициативных проектов жителей Архангельской области, которые ориентированы на решение вопросов местного значения.

В конце мая на встрече с представителями ТОС Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский объявил о старте нового регионального проекта по поддержке местных инициатив «Комфортное Поморье».

Проект подразумевает финансовую поддержку проектов самых разных направлений: благоустройство, решение проблем в сфере ЖКХ, обустройство тротуаров, ремонт дорог, мемориалов и памятников и многое другое. Об основных этапах реализации регионального проекта в интервью нашей газете рассказал Андрей Рыженков, заместитель руководителя администрации – директор департамента по внутренней политике и местному самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.

- Андрей Александрович, расскажите подробнее нашим читателям о региональном проекте «Комфортное Поморье». Какие главные условия участия?

- В первую очередь необходимо отметить, что проект реализуется во всех муниципальных образованиях региона и инициатором может стать любой житель Архангельской области старше 16 лет. Предложить проект также могут члены ТОС или ТСЖ, совет дома, депутаты любого уровня, члены общественных советов муниципальных образований. Граждане сами определяют, какой проект имеет наибольшую значимость. Инициативы могут быть самые разные: от благоустройства парков, строительства детской площадки до ремонта сельского дома культуры и ремонта памятников и мемориалов.

- Как можно стать участником проекта?

- До 31 августа инициативные группы могут подать документы в администрации муниципальных образований. Разумеется, что перед этим проект должен получить поддержку жителей, поэтому важно обеспечить общественную поддержку, собрав максимальное количество подписей на сходе, собрании или конференции граждан.

До 10 ноября во всех муниципалитетах региона состоятся конкурсные отборы проектов, лучшие из которых будут представлены на региональной межведомственной комиссии во главе с Губернатором Архангельской области. Реализация проектов-победителей запланирована на 2024 год.

- Какой бюджет могут планировать инициаторы проектов?

- - По поручению Губернатора Архангельской области Александра Витальевича Цыбульского на реализацию инициативных проектов в 2024 году планируется направить 270 млн. рублей. К 2025 году объем поддержки возрастет до 500 млн. При этом ТОСы могут претендовать на финансовую поддержку до 3 млн. рублей, другие инициативны группы – до 1,5 млн. рублей. Важно отметить, что в 2024 году отменено обязательное участие финансовое участие со стороны граждан.

- В Архангельской области уже достаточно давно работают различные механизмы поддержки гражданских инициатив. «Комфортное Поморье» - это принципиально новый проект. Сохранятся ли уже существующие меры поддержки?

- Безусловно, все существующие меры поддержки гражданских инициатив в регионе сохранятся. Многие уже знакомы с конкурсом грантов Губернатора Архангельской области для социально ориентированных некоммерческих организаций. Конкурс ежегодно проводится Губернаторским Центром «Вместе мы сильнее».

Заявки подаются через специальную платформу. На реализацию проектов некоммерческие организации могут получить до 2 млн. рублей. Это серьезная поддержка. Мы наблюдаем, как возрастает интерес к конкурсу – количество заявок от некоммерческих организаций ежегодно увеличивается. В 2023 году на конкурс поступило 287 заявок. Победителями признаны 86 проектов социально ориентированных НКО из 16 муниципальных образований региона.

Больше всего проектов поддержано в области культуры и искусства, вторым по популярности стало направление оказания помощи семьям мобилизованных граждан и военнослужащим. В итоге общая сумма грантовой поддержки в 2023 году составила 93, 7 млн. рублей. Помимо основного грантового конкурса, проекты в сфере государственной молодежной политики и патриотического воспитания финансируются в рамках программы агентства по делам молодежи; по линии регионального министерства спорта поддерживаются спортивные федерации.

- Помимо основного грантового конкурса, какие еще меры поддержки социально ориентированных НКО существуют в регионе?

- Проекты социально ориентированных НКО поддерживаются на уровне муниципалитетов. Ежегодно на эти цели из областного бюджета выделяется 8 млн. рублей, которые на конкурсной основе распределяются между муниципальными образованиями региона. Благодаря вот таким небольшим по объемам финансирования конкурсам, проводимым на местах, ежегодно удается поддержать порядка 80 инициатив некоммерческим организаций дополнительно.

В прошлом году мы апробировали механизм негрантовой поддержки социально ориентированных НКО. В прошлом году впервые проведен конкурс на возмещение затрат текущей уставной деятельности социально ориентированных НКО. Средства субсидии направлены на оплату товаров, работ, услуг; аренду помещений; коммунальных услуг, обучение и многое другое. Поддержку из областного бюджета получили 12 организаций на общую сумму более 2,9 млн. рублей.

В 2023 году конкурс будет объявлен в сентябре, мы планируем на эти цели направить 2 млн. рублей.

- За последние годы социально ориентированные НКО стали надежными партнерами государства? Какие задачи вы решаете совместно?

- Сегодня социально ориентированные НКО включены во все сферы жизни общества: поддержка граждан в трудной жизненной ситуации, социализация людей с инвалидностью, экологическое и правовое просвещение, содействие в реализации государственной национальной политики, творчество, спорт, организация досуга и культурно-массовых мероприятий.

Мы стараемся поддерживать и всячески поощрять такие инициативы. Например, на регулярной основе при поддержке администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области работает со студентами общественная организация «Пульс», которая не просто социализирует иностранцев, она влюбляет их в Русский Север! Ребят знакомят с красивейшими местами нашей области, показывают образ жизни северян, их культуру и традиции.

Представьте себе студентов из Индии, которые впервые увидели снег, а им еще дали померить настоящие русские валенки! Мало того, на настоящем ледовом стадионе им устраивают игру в хоккей на валенках. Их учат кататься на лыжах. Уверен, что после окончания университета эти ребята увезут с собой самые теплые впечатления о России.

- Андрей Александрович, не менее популярной формой самоорганизации граждан являются ТОСы. В этом году движению ТОС исполняется 25 лет.

- Знаете, есть такая поговорка «ТОСы решают все вопросы». ТОСы уже давно стали самым настоящим брендом Архангельской области. Это наиболее понятный и близкий людям способ организации граждан по месту их жительства для вовлечения их в общее дело, в принятия важных решений вопросов местного значения. Это движение продолжает активно развиваться. По данным на 1 января 2023 года в регионе зарегистрировано 1204 органа ТОС.

Лидерами по количеству ТОС являются Вельский (119 ТОС) и Онежский (79 ТОС) муниципальные районы и Виноградовский (99 ТОС) и Верхнетоемский (78 ТОС) муниципальные округа. В Архангельской области сформирована правовая основа поддержки ТОС: действует областной закон «О государственной поддержке территориального общественного самоуправления в Архангельской области», который появился в нашем регионе одним из первых в стране, работает профильная подпрограмма, в которую включены конкретные мероприятия по поддержке ТОСовского движения, совсем недавно принята новая региональная Концепция развития ТОС до 2025 года. Эта основа обеспечивает эффективное взаимодействие органов власти и ТОС.

- Как устроена система поддержки ТОС в Архангельской области?

- Фундаментальной основой, конечно, является финансовая поддержка ТОС. В 2021 году в областном бюджете на эти цели было предусмотрено 27, 9 млн. рублей, В 2022 году - 36,4 млн. рублей областного бюджета, а в 2023 году объем средств увеличен до 44,3 млн. рублей. Это образовательные мероприятия, информационная работа, а также средства муниципальным образованиям на проведение местных конкурсов проектов ТОС, которые проводятся по 6 приоритетным направлениям: благоустройство, сохранение культурного наследия, сохранение народных традиций и промыслов, развитие физкультуры и спорта, поддержка социально уязвимых групп, экологическая культура и безопасность, противопожарная защита. В 2021-2022 годах на конкурсы было заявлено 963 проекта, финансовую поддержку получили 719.

В целях повышения квалификации членов ТОС, а также специалистов муниципальных образований, мы ежегодно проводим специальные обучающие программы и мероприятия. В 2021-2022 годах обучение по тематике ТОС прошли более 500 человек. Ежеквартально проводятся онлайн-семинары для специалистов администраций. Ежегодно тосовцы собираются на летний фестиваль ТОСы Поморья и итоговую конференцию в декабре, где они учатся, обмениваются лучшими практиками и обсуждают с экспертами свои проектные идеи. Традиционно участие в таких мероприятиях принимают представители других регионов: Краснодарского и Пермского края, республики Коми, Вологодской и Ярославской областей.

В целях нематериального стимулирования активистов тосовского движения ежегодно проводятся конкурсы «Лучший ТОС», «Лучший активист ТОС», «Лучший проект ТОС Архангельской области».

- Расскажите подробнее о Концепции развития ТОС. Как в этом документе отражена реформа создания муниципальных округов?

- Действительно, особый характер дальнейшего развития ТОС в Архангельской области обусловлен созданием и развитием муниципальных округов как нового типа муниципальных образований.

Упразднение городских и сельских поселений в результате создания муниципальных округов не должно создавать ситуацию, когда жители населенных пунктов упразднённых поселений не чувствуют свою вовлеченность в решение вопросов, затрагивающих территорию их проживания, ограничены в возможностях информирования органов публичной власти о существующих потребностях. Процесс создания и развития муниципальных округов должен быть обеспечен расширением форм участия населения в осуществлении местного самоуправления, формированием и развитием механизмов «обратной связи» органов местного самоуправления с жителями муниципального образования.

Концепция предполагает, что в каждом муниципальном образовании региона будет создан совещательный орган по вопросам ТОС (сегодня такие органы существуют в восьми муниципалитетах), а также ресурсный центр по поддержке инициатив для активистов ТОС в форме некоммерческой организации. Результатом реализации Концепции станет увеличение количества ТОС и граждан, занятых в деятельности ТОС, увеличение количества реализованных проектов, повышение эффективности общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления, внедрение новых форматов деятельности ТОС для вовлечения молодежи, увеличение числа квалифицированных специалистов местных администраций в области ТОС, работы с общественными инициативами и инициативными проектами.

- С каждым годом деятельность ТОС становится все более заметной. Например, в Архангельске ТОСы активно благоустраивают территории детских садов, придомовых площадок и даже реализуют такие проекты по созданию муралов.

- В сравнении с другими муниципалитетами городских ТОС не так много, однако они отличаются высокой активностью. Практически все ТОСы в городе Архангельске зарегистрированы как юридическое лицо, а значит имеют возможность участвовать в программах для социально ориентированных НКО. ТОС «Предмостный» регулярно организует праздники для пожилых людей и детей, ТОС «Краснофлотский» в этом году обновит памятник павшим в боях за освобождение Родины, ТОС «Кузнечевский лесозавод» реставрирует памятник погибшим в Великой Отечественной войне.

- В Архангельской области развивается механизм инициативного бюджетирования. Существует ли какая-то связь между инициативным бюджетированием и проектом «Комфортное Поморье»?

- В прошлом году ТОСы и просто неравнодушные активные граждане получили новые возможности реализации проектных инициатив в связи с внедрением в регионе инициативного бюджетирования. Основная идея заключается в том, что население самостоятельно инициирует проектную идею, а местная власть ее дорабатывает и реализует с финансовым и трудовым участием жителей. ТОСы являются одним из трех субъектов, которые могут инициировать проект. Также инициаторами могут быть сельские старосты и инициативные группы.

Пилотными муниципальными образованиями определены муниципальные округа. В прошлом году их было пять, и они первыми приобрели опыт инициативного бюджетирования. На муниципальные конкурсы поступило 54 заявки, из которых в качестве победителей отобраны 48 (из них 5 предложили ТОС).

Большинство проектов связано с благоустройством общественных территорий, созданием мест массового отдыха населения и ремонтом автомобильных дорог. Все проекты на общую сумму 38 млн. 800 тыс. рублей поэтапно реализуются. В 2023 году финансовую поддержку на реализацию инициативных проектов получили уже 12 муниципальных округов. Объем средств, предусмотренных в областном бюджете на эти цели, составил 72 млн рублей, то есть каждый округ получил 6 млн. рублей. Муниципальные округа также в настоящее время завершают проведение своих конкурсов.

В прошлом году проведено масштабное обучение по инициативному бюджетированию с привлечением специалистов из Научно-исследовательского финансового института при министерстве финансов Российской Федерации. Обучены более 200 человек, в том числе муниципальные служащие, развивающие инициативное бюджетирование в своих территориях. Граждане получили опыт реализации инициативных проектов, научились принимать важные решения, разделяя с муниципальной властью ответственность за развитие своего населенного пункта.

Региональный проект «Комфортное Поморье» стал логическим продолжением механизма инициативного бюджетирования: объемы финансовой поддержки существенно возросли, а значит, заявленные проекты станут масштабнее. Региональный проект, безусловно, способствует созданию комфортной для жизни среды на основе потребностей жителей.